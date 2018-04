Den forhatte «Nord-Norge-piren» på Oslo lufthavn kan bli permanent

nyheter>>

Pir Syd, som hos enkelte frustrerte reisende blir kalt «Nord-Norgepiren», kan bli en permanent løsning. Det sier Lasse André Vangstein, pressekontakt på Oslo Lufthavn, til iTromsø.

– Vi har ennå ikke kommet til noen konklusjon om hva vi vil gjøre med terminalen, det er et pågående arbeid, sier han.

I dialog med kommunen

Det var nettstedet flysmart24.no som først brakte nyheten om at terminalen, som var ment å være midlertidig, kan bli værende på ubestemt tid.

– Vi er i dialog med Ullensaker kommune for å avklare om vi kan fortsette å bruke terminalen, sier Vangstein.

Skulle være midlertidig

Pir Syd ble åpnet i 2012 i forbindelse med at Avinor startet arbeidet med å utvide Gardermoen.

– Da var vi nødt til å fjerne fire gater, og flyselskapene fikk da spørsmålet om de ville ha en midlertidig terminal, eller om de ønsket bussing av passasjerene, forteller Vangstein.

Flyselskapene valgte en løsning der passasjerene fikk gå ut til midlertidige gater. Et modulbygg til 160 millioner kroner ble satt opp.

– Dette bygget kan vi fjerne hele eller deler av og bruke andre steder, forklarer Vangstein.

Kritikk fra reisende

Det var etter at det midlertidige bygget ble satt opp at klagene begynte å komme. Det tar nesten ti minutter å gå fra sikkerhetskontrollen til gatene ute på Pir Syd.

At piren på folkemunne ble kalt «Nord-Norgepiren», skyldtes inntrykket av at nesten «alle» Nord-Norgefly ble dirigert til noen av gatene der.

Det stemmer imidlertid ikke.

– Vi kan vise fram statistikk på at dette ikke stemmer. Det er jevnt fordelt over destinasjonene, påpeker Vangstein.

Tåler ikke vekt av rullebånd

Det var ifølge ham lite man kunne gjøre med gangtiden ned til gatene. Piren kunne ikke plasseres noen andre steder – og det var ikke mulig å sette inn tekniske hjelpemidler.

– Grunnen til at vi ikke kunne sette inn eksempelvis et rullebånd er helt enkelt at bygget ikke tåler vekten, forklarer Vangsten.

Kritikken gikk ikke bare på avstanden fra sikkerhetskontroll, ankomsthall og bagasjeutlevering – den gikk også på at det var dårligere forhold for de reisende enn andre steder på flyplassen.

Åpnet mindre serveringssted

Fra starten manglet det servicetilbud som servering, ventestoler og annet. Det var også mangel på toaletter.

Dette er i ettertid blitt rettet opp i, sier Vangstein.

– Nå har vi åpnet et serveringssted der nede hvor folk kan kjøpe enklere mat og drikke, samt lesestoff og annet.

Han kan per i dag ikke si når det vil bli tatt en avgjørelse om videre drift av Pir Syd.

– Nei, det er ennå for tidlig å si noe om.