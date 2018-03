Betydelig skredfarevurdering for Sør-Troms

nyheter>>

– Det har vært en tørr periode, med hardt lag nederst. Etter det har kommet en del snøbyger, og det øker risikoen for snøskredfaren, sier vakthavende meteorolog, Terje Alsvik Walløe.

Skredfarevurderingen karakteriseres som betydelig, og man bør unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig.

– Det er større sjanse for at en skiløper utløser skred enn at det går av seg selv, forklarer han.

Ifølge han vil skredfarevurderingen vare hele påsken.

– Man skal være varsom i bratte terreng, da spesielt partier som er brattere enn 30 grader, utdyper Walløe.