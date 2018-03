Skred på Aunfjellet - bygder er isolert

nyheter>>

Fylkesveg 2 på strekningen Høgda - Ytre Aun er stengt, og Statens Vegvesen vil vurdere rasområdene onsdag morgen klokka 09.00.

Harstad kommune har iverksatt nødvendige prosedyrer for bygdene Aun og Elgsnes, som er isolert.

- Vi har varslet alle fastboende om raset via varslingssystem og telefon, og har oversikt over situasjonen, sier kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune.

Kommunen forholder seg videre til vegvesenets vurderinger, og avventer rapport onsdag formiddag.

- Hva skjer hvis en akuttsituasjon inntreffer?

- Ingen har per i dag behov for hjemmesykepleie i løpet av kvelden. Det er varslingsrutiner dersom akuttsituasjoner oppstår. Ulike etater kan sette inn både båt og helikopter ved behov for å ta seg inn til Aun og Elgsnes, sier Arvola.