Påsken er høysesong for kuttskader på hund

Ifølge forsikringsselskapet Tryg er påsken høysesong for kuttskader på hunder.

– Vi ser hvert eneste år tilfeller av hunder som er skadet i skisporet. Det største problemet med disse skadene er alvorlighetsgraden. Den hyppigste skaden er kutting av akillessenen. Dette er en alvorlig skade som krever langvarig rekonvalesens, og høy grad av kirurgisk kompetanse for at resultatet skal bli bra. Mange hunder får aldri 100 prosent førlighet tilbake i det skadete beinet, sier Tor Kvinge, veterinær ved AniCura Dyresykehus i Bergen som er samarbeidspartner til Tryg Forsikring.

Mange hundeeiere har hundeforsikring, og Tryg merker ekstra pågang i og etter påskeferien.

– Vi opplever hver vinter å motta flere skademeldinger om hunder som har skadet seg i skiløypene. Fjellski med stålkanter er ofte synderen når det kommer til kuttskader. Vi oppfordrer hundeeiere til å lære seg førstehjelp og ha med nødvendig førstehjelpsutstyr i sekken når hunden er med på skituren, sier Espen Opedal, leder for Tryg Forsikring.

Stikkskader fra stav

Dyresykehuset og veterinær Kvinge har førstehånds kjennskap til hvor stor skade ulykker i skiløypa egentlig kan medføre for hunder. Og det er ikke bare ski med skarpe kanter som utgjør en risiko.

– Vi ser også stikkskader fra stav. Dette er oftest inn til brysthule eller bukhule som alltid er alvorlig. Andre skader er kuttskader på lemmer fra skaresnø. Frostskader ser jeg lite av, men jeg har hørt fra kollegaer på Østlandet som ser dette hyppigere. Særlig utsatt er pung på hannhunder og jur på tisper, sier Kvinge.

Dette bør du ha i tursekken

Er du hundeeier og planlegger å ta med hunden på skitur i påsken bør du ifølge Kvinge vurdere å bruke fjellski uten stålkanter eller fjellski med stålkant kun på midten av skiene.

– Skader fra stålkanter kan være svært alvorlige og gi langvarige eller permanente komplikasjoner. Har skaden først skjedd, må du først sjekke om kuttet er overfladisk eller dypt. Ved kraftig blødning legger du på bandasje med trykk, sier veterinæren.

Er såret overfladisk, holder det ifølge Kvinge å rense det med saltvannsoppløsning hver dag til såret er tørt.

Han anbefaler alle hundeeiere å ha med sårrens, kompresser, bandasje, plastertape og saks i tursekken i påskeferien.

– Har ulykken skjedd og du er usikker eller ser at hunden blør kraftig, bør du uansett ta kontakt med veterinær så snart det lar seg gjøre, sier han.

Kan koste opptil 75.000 kroner

Skulle ulykken være ute kan det bli kostbart å behandle en skadet hund. Er det akutt og utenfor åpningstid er det ikke uvanlig ifølge Kvinge at behandlinger koster fra 15.000 kroner og oppover.

– Utgifter til veterinær er svært varierende for forskjellige skader, men også om behandling skjer på hverdag i åpningstid eller på veterinærvakt. Vi opplever at mange dyr skader seg eller blir syke utenfor vanlig åpningstid. Som tommelfinger-regel kan jeg si at en skadet hund på vakt minimum koster 15.000 kroner, men utgiftene kommer fort opp mot 30.000 kroner. Ved alvorlige tilfeller kan beløpet komme opp mot 50 til 75.000 kroner, sier han.