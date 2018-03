Nå kan du hjelpe yr.no

nyheter>>

Værstasjonene til Netatmo kan i utgangspunktet måle temperatur, lufttrykk og luftfuktighet. De kan også utstyres med nedbørsmåler og vindmåler, men det er ekstrautstyr. Det er derfor yr.no først og fremst skal hente inn temperaturmålinger fra værstasjonene.

– Gjennom data fra værstasjoner eid av privatpersoner, skal Yr bli bedre på temperaturvarsling. Værvarslet vil nå få målinger fra områder som er langt unna Meteorologisk institutts offisielle værstasjoner, heter det i pressemeldingen fra Yr.

Varslene blir nå oppdatert hver time, mot hver sjette time før.

– Resultatet er at Yr-brukeren vil få enda bedre og mer presise temperaturvarsler. Særlig under værforhold der temperaturen i et område kan ha store lokale forskjeller, vil Yr nå i større grad få frem disse variasjonene, sier Ingrid Støver Jensen, som er redaktør for Yr.no.

Grisgrendte strøk

Kristiansen sier at de private værstasjonene vil være en stor tilleggsverdi for yr.no – i tillegg til Meteorologisk institutts eget observasjonsnett.

– Verdien av nye stasjoner vil være størst i områder hvor det fra før finnes få eller ingen observasjoner, f.eks. i dalfører eller i hytteområder på fjellet og ved sjøen, sier Kristiansen.

1.300 til 1.500 kroner

Værstasjonene til Netatmo består av to enheter – en som skal stå ute og en som skal stå inne. Enhetene kobler seg til trådløsnettet ditt og du kan se data fra enhetene på telefonen din.

Du kan også velge å gjøre data fra uteenheten tilgjengelig for andre, slik at alle kan se temperaturen akkurat der du bor.

Pakken med de to hovedenhetene koster mellom 1.300 og 1.500 kroner i Norge.

– Det er spennende å se hvordan ultralokale data, internett og forskning sammen kan forbedre fremtidens værvarsler. Gjennom dette samarbeidet vil data levert av våre private værstasjoner påvirke millioner av folk, sier Fred Potter, som er administrerende direktør i Netatmo.

Kontroll

Yr melder at det gjøres kontroll med enhetene, slik at det ikke nytter å plassere uteenheten i solsteiken for å få opp temperaturen der du bor.

– Det betyr at en værstasjon i en hage kan være inkludert i værvarselet om morgenen, men tas ut om ettermiddagen om den står i sola, forklarer Kristiansen.