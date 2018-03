Må sette inn reservefartøy etter isflak-uhell

nyheter>>

Torsdag kveld gikk MS "Fløyfjell" på et isflak i Gisundet.

Sammenstøtet resulterte i en skade på skroget og fartøyet er midlertidig ute av drift.

Fredag melder Troms fylkestrafikk at MS "Jernøy" settes inn som reservefartøy på linje 2 mellom Tromsø og Harstad.

Alle avgangene i begge retninger skal gå som normalt, men bruk av MS "Jernøy" medfører redusert kapasitet på enkelte avganger.

– Dersom avganger blir full, henvises passasjerene til neste avgang. Praksis er at dersom dagens siste avgang blir full, forsøker man å få på plass alternativ transport, sier Kurt Bones, daglig leder i Troms fylkestrafikk, i en pressemelding.

Bones forteller videre at morgenavgangen fra Harstad/Finnsnes ble betjent med buss:

– Slik det ser ut nå har vi grei oversikt over påsketrafikken og vil gjøre vårt ytterste for at de reisende skal få en så enkel og grei reise som mulig.