Hurtigbåt innstilt etter sammenstøt med isflak

Hurtigbåten var på tur til Harstad torsdag kveld da den traff på et stort isflak og pådro seg skader på skroget. Sammenstøtet skal ha skjedd i Gisundet, nord for Finnsnes.

Daglig leder ved Troms fylkestrafikk, Kurt Bones, bekrefter torsdag kveld at hurtigbåten har støtt på et isflak, og at de reisende måtte gå i land.

- Passasjerene ble satt i land på Finnsnes, og vi jobber nå med å finne en alternativ reisemåte videre til Harstad, forteller han.

MS Fløyfjell skulle egentlig sendes videre til et verksted i Harstad allerede i kveld, men vil ligge på Finnsnes inntil videre.

- De må se på skaden før de tar stilling til hva de gjør, opplyser Bones.

Klokken 23.00 er det klart at de fleste passasjerene blir send videre med taxi, mens de resterende får tilbud om overnatting på Finnsnes.

Det har ikke lykkes iTromsø å komme i kontakt med mannskapet om bord i MS Fløyfjell.