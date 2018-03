nyheter>>

Dermed kunne laget slippe jubelen løs som vinnere etter at Alta ble beseiret ifinalen. Det ble et relativt jevnt oppgjør, hvor Harstad likevel hadde føringen i store deler av kampen. Etter å ha ledet 2-0 og 7-4 etter henholdsvis 1.- og 2.-periode, ble sluttresultatet 10-6 etter at sirenen gikk for full tid.