Finn fram skuffen – nå kommer snøen

Så langt i år har Harstad-været vist seg fra en tør og solstrålende side. Dagene med nedbør teller du på én hånd de siste månedene. «Påskeværet» som har preget byen denne uken gir seg derimot allerede fredag kveld.

– Det skyer til og kan komme inn litt snø allerede fredag kveld. Dette snøfallet fortsetter til sent søndag, kanskje tidlig mandag, sier Rune Skoglund, meteorologikonsulent ved Vervarslinga i Nord-Norge.

– Lørdag formiddag vil snøfallet ta seg kraftig opp, men det kan gå over til sludd på enkelte steder når det blir plussgrader på ettermiddagen.

Plussgrader

Kombinasjonen snøfall og plussgrader kan også skape problemer på veiene rundt om lørdag.

– Vi vet jo hvor vi bor, og bør være godt forberedt på hva som skjer med veiene våre når det blir bløtt og snø på vinteren, men det er greit å være litt ekstra oppmerksom på kjøreforholdene i helga, sier Skoglund.

Mer vind

Med snøen og skyene kommer det også økt vind. Skredfaren kan også fort bli justert opp fra farenivå to i løpet av de neste dagene.

– Vinden øker på fra og med lørdag, opp til frisk bris fra sørvest-vest i perioder, sier Skoglund.

Mer nedbør til uka

Selv om snøfallet roer seg mot inngangen til neste uke, vil det sannsynligvis komme nedbør også til uka.

– Neste uke blir neppe like fin som den uka vi har hatt til nå. Det vil nok komme små mengder med nedbør og temperaturen vil ligge rett over eller rett under null grader, sier Skoglund torsdag morgen.