Fristen for nesten 100.000 bilister utløper om ei uke

Høsten 2017 ble det sendt ut brev til 115.000 bileiere som manglet lovpålagt forsikring. Om disse kjøretøyene ikke er forsikret innen fristen 1. mars, får bilistene et gebyr på 150 kroner i døgnet fram til forsikringen er på plass.

Tryg Forsikring melder i et presseskriv at det fremdeles er 97.000 bilister som ennå ikke har fått på plass forsikring med én uke igjen til fristen.

– Nå vil det koste eierne 150 kroner døgnet i straffegebyr å kjøre uten forsikring for en personbil. Det vil bli svært kostbart å droppe bilforsikringen, nesten 5.000 kroner måneden. Enten tegner du forsikring nå, eller så bør du avskilte bilen din, sier Espen Opedal, direktør i Tryg Forsikring.

Hensikten bak gebyret er å få ned antallet uforsikrede biler som representerer en risikofaktor på norske veier. Estimater viser at det ble utbetalt over 100 millioner kroner i fjor til personer som ble utsatt for trafikkulykker forårsaket av uforsikrede kjøretøy eller kjøretøy som stakk av etter ulykker.

– Denne regningen blir jo egentlig betalt av de som betaler for å forsikre bilen sin, så det er på tide vi får en endring på dette. Det er helt uforståelig om noen heretter tør å ta den risikoen det er å kjøre å kjøre rundt uten forsikring. I verste fall kan man ende opp med erstatningskrav i millionklassen hvis en forårsaker en ulykke med personskade, sier Opedal i et presseskriv.