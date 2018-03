Her danser han jazz for første gang: - Jeg er løs i underlivet

htv

Harstad Tidendes ferske reporter Tor Sellevold Solbakken er nyankommet i Harstad. For å bli bedre kjent med regionen og folket har han bedt om innspill til opplevelser han kan prøve seg på. Tipsene får han fra folk som deg og meg.

- Det er en morsom måte å oppleve Harstad på. Mange er gira på å vise søringen hva de holder på med og hva Harstad har å by på, sier Solbakken.

Denne uken sa han ja til å bli med på jazzdans på Harstad kulturskole hvor han deltar i øving med trente dansere. For Tor var dette første gangen han kastet seg meg på dansetrening, og resultatet? Det må du se selv i videoen lenger opp på siden.

Dette er ikke første gang Tor i nord prøver seg på nye ting. Han har også reist opp i Sollia for å se nordlyset for første gang. Se dette her:

Solbakken sier at han gjerne tar imot flere tips om hva han skal gjøre. Si fra i kommentarfeltet på denne siden, på Harstad Tidendes Facebook-side, eller vår Instagram-konto.