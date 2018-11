Politiet vil finne ut hva føreren av lastebilen holder på med her

httv

Lasten forskjøv seg kraftig i rundkjøringa på Finnsnes mandag. Lastebilen fortsatte og eieren medgir at det så skummelt ut. I denne videoen øverst på siden kan du også se en person med barnevogn gå på fortauet idet lastebilen passerer.

Finnsnes lensmannskontor sier at de ser på mulig ulovligheter knyttet til Montér-bilen fra Bardu med forskøvet last.

Det er leder for etterforskningsenheten, Bjørn Pedersen, til Folkebladet.

– Politiet blir nå å iverksette undersøkelser i saken, så får vi se hva det fører til. Vi har sett videoen og det kan tilsynelatende se ut til at det ikke er i henhold til reglementet, men vi må gjøre flere undersøkelser før vi kan konkludere i saken, sier Pedersen.

Det var tidligere denne uken at en lastebil fra Montér Bardu ble observert kjørende gjennom Finnsnes med forskøvet last. Lastebilen hadde vært på Montér på Finnsnes for å hente vedsekker, men måtte snu etter den traff en hump i sentrum som i følge sjåføren forskjøv lasten.

Pedersen innrømmer at videoen kan tyde på at det kan dreie seg om en alt for dårlig sikret last.

– Det ser jo mistenkelig ut, men vi må jobber nå for å sikre oss originalvideoen og snakke med partene, avslutter han.

