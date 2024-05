Skrevet av: Erik Johnsen, Harstad.

Som gamling er det mest naturlig å se bakover, mimre. 1963. På Trondenes hadde vi en leieboer som konstruerte vinsjer på Kårbøverkstedet. Han hadde ei tegning på hybelen av åndsverket sitt, som dekket det meste av en vegg. Slike vinsjer sendte vi til Japan.

Et par år hadde jeg sommerjobb på samme verksted og var med på sjøsetting av Fiskebøl og Sverre Hund, ferge og fraktebåt. Det ble til og med bygd ei Hurtigrute i 1972.

Ned til Stord Verft der man var i ferd med å bygge til da, visstnok verdens største båt, supertankeren Fabian, 285.000 tonn. Fikk være med på sluttutrustningen av den og mønstret så på som skipselektriker. Senere ble Stord Verft til Aker Stord og man bygde plattformer. Før Røkke emigrerte til Sveits. Ei stolt tid som industrinasjon, som nå går mot slutten.

Nå er det Østen med Kina i spissen som har overtatt produksjonen.

Det går vel an å sammenligne med gårdsbruk som produserer varene mens engrosledd og detaljister får produktene ut til oss. Men bonden er avhengig av arbeidskraft, maskiner, energi strøm/ diesel, hus, klær, osv. som gjør økonomien utrygg.

Kina er bonden og Vesten er blitt engrosledd og detaljist i stadig større grad. Bezos og hans Amazon har en slik rolle, hvor vi kan sitte hjemme i sofaen å bestille varer som stort sett kommer fra Kina. Som min «østerrikske» Bernardo-dreiebenk.

«Bonden» Kina har billig energi og andre råvarer fra Russland og produserer selv alt som skal til fra maskiner og elektronikk til klær. De er snart helt uavhengig av amerikanske/ taiwanske datachips. Vår energi er blitt så dyr at Tyskland i stadig større fart flytter sin produksjon over til Kina som nå er verdens største produsent av det meste, som elbiler, vindturbiner og batterier.

Vi ser nå at USA virker å ha panikk og forlater sitt gamle mantra om fri konkurranse. De har nå lagt 100 prosent toll på kinesiske elbiler. Man trenger ikke å være av de gløggeste for å se hvordan utviklingen vil fortsette videre dersom vi i Vesten ikke kommer over på fri konkurranse istedenfor å bruke sanksjoner/straffetiltak, proteksjonisme.

Vi må rett og slett finne ut hvordan virkeligheta er og forholde oss til den, være pragmatisk, en kunst som åpenbart kineserne behersker. Våkner vi ikke i tide og gjør de rette trekkene, men er mer opptatt av hvor mange kjønn vi skal ha og om kloden koker, så er jeg redd toget går uten oss. Og det går stadig fortere.