Lørdag formiddag, 13. april 2024, var det duket for bruktmarked og Fikselaug i samfunnshuset (gammelskolen) på Bjarkøy. Ca 100 mennesker fra hele Øyriket var innom.

Det var rigget til flere boder i gymsalen, der en kunne kjøpe klær, husgeråd, bøker, bilder, håndarbeid, etc, og i kafeen bugnet det med hjemmelagde kaker, brus og kaffe. Det ble solgte mange lopper, og folk kunne finne flotte skatter, som kanskje ellers kanskje ville blitt kastet.

I foajeen ved inngangen hadde Bjarkøy husflidslag rigget til Fikselaug, der medlemmer i laget stilte med symaskiner og lappesaker, beredt til å hjelpe folk å fikse klær og utstyr. Flere var innom og fikk hjelp til å lappe bukser, jakker og ryggsekk. En mann som hadde hatt symaskin i 2 år og ikke fikk til å bruke den, fikk instruksjon og opplæring på maskinen, slik at han fikk til å bruke den og kom i gang med eget syarbeid.

Folk fra hele Øyriket, fra Grøtavær, Sandsøy og Bjarkøy virket å kose seg med kaffe og kaker, og praten gikk ivrig rundt bordene og ellers ved salgsbodene. Det var en fantastisk formiddag syntes mange.

Dette er 2. året det arrangeres bruktmarked i Øyriket, og 1. gang Bjarkøy husflidslag deltok. Responsen fra i fjor var svært positiv, og folk hadde etterspurt arrangementet og ytret ønsker om at bruktmarkedet måtte bli arrangert på nytt.

Bjarkøy husflidslag deltar i et nasjonalt prosjekt som heter «Holdbart», der det å arrangere Fikselaug er en del av prosjektet. Her kan deltakerne lære enkle håndverksteknikker for reparasjon av tekstiler og utstyr. Målet er å vise hvordan du enkelt kan ta vare på klærne dine og få dem til å vare lenger.

Å ta vare på tingene våre, gjenbruke og utnytte ressursene rundt oss, reparere og lage er bærekraftig. Dette er felles tanker for både Bjarkøy vel - og idrettsforening og Bjarkøy husflidslag. Derfor var det flott at en kunne samarbeide om nettopp dette arrangementet, og lage bruktmarked og Fikselaug.

Vi tenker at dette kan bli en årlig tradisjon, for vellykket var det.