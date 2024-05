Denne Din Side-artikkelen er skrevet av Gunnar E. Kristiansen.

Den består av en 17. mai-tale han holdt ved minnesmerket i år.

Ja, for det var ikke uten grunn at kanonstillinger, maskingevær-reder, radiolinker, havner og alle mulige slags kommunikasjonsforbedringer ble gjort her nord – og langs hele kysten. Som sagt mot demokratiene i vest og sovjetstaten i øst.

Men la oss starte med starten – og en liten oppsummering.

Foran Barbarossa – 22. juli 1941 – hadde Hitler oppmarsjert 80 prosent av sine stridende krefter mot Sovjetunionen. To dager etter invasjonen startet massehenrettelsene av jøder. Og i løpet av denne storoffensivens første halvår tok de tyske styrkene mer enn 3 millioner krigsfanger etter hvert som de pløyde seg fram over Ukraina, Hviterussland, Moldova, Litauen, Latvia, Estland og den vestlige delen av Russland.

Målsettingen med Hitler-Tysklands krigføring var todelt: Nytt land og nedslakting av de mange slaviske folk. Massakrene på sovjetisk område ble utført av flere Einsatzgruppen som fulgte rett bak de fremrykkende tyske militærstyrker.

Tyskerne klarte aldri å ta Moskva og Leningrad – og det hele utartet fra blitz-krieg til en iskald utmattelseskrig – og med de ufattelig store menneskelige tap Sovjetunionen led: 27 millioner døde!

Syvogtyve milliona menneska kosta Den store fedrelandskrigen. Ingen familier i denne store statsdannelsen ble uberørt; alle mista noen av sine.

Hit til Trondenes kom de første sovjetsoldatene; ukrainere, hviterussere, russere og en del fra andre republikker i unionen. Vi kjenner historien til noen av dem, for på uforklarlig vis klarte noen å skrive ned hva de opplevde fra dag til dag – notater som ble funnet av engelske styrker som overtok mye av styringen med de tyske etterlatenskapene, og som seinere ble funnet i arkiver i Storbritannia. Men den historien jeg er blitt fortalt av Kirsten; den da 4 år gamle datter av seinere general Odd Lindbäck-Larsen har brent seg fast:

«Da far ble fengslet høsten 1940 (han satt på Møllergata 19 før han ble overført til Grini og siden til Sachsenhausen) ble mor og vi barna fratatt offisersboligen og flyttet til Conradi-gården; Heggen Allé 9. Boligen lå ikke langt unna et lite anlegg som var under arbeid av en gruppe russefanger. Mor sendte med meg en liten matpakke som jeg fikk beskjed om å overlevere en av fangene – i smug. Ikke lenge etter at jeg var kommet tilbake og mor var gått til byen i et ærend, hørte vi barna (Inger 13, Tore 9 og Kirsten 4) støveltramp og kommandorop på trappa. Der sto to tyske soldater væpnet med hver sin maskinpistol med en russefange mellom seg – han jeg hadde gitt matpakken. Da mor kom tilbake fant hun oss stående skolerett på kjøkkenet. Hun og jeg ble forhørt og fangen ble også forhørt. Ingen av oss innrømmet verken å ha gitt eller mottatt mat. Der og da – foran våre øyne ble fangen skutt».

Ja, at noen i det hele tatt overlevde slaveleiren her ute er egentlig ubegripelig. Den «russefangen» som soldatene lot ligge igjen på trappa foran kjøkkendøra til mor og tre barn Lindbäck-Larsen ble liggende til dagen etter. Om han ble fraktet hit ut og brent – eller kasta ned i et hull og gravd over – se det vet vi ikke. I maidagene 1945 ville de gjenlevende soldatkamerater som hadde såpass helse skape et minnesmerke over sine døde kamerater. Dette minnesmerket klarte de å få reist – blant annet med litt bistand fra kommunistene i Arbeidersamfundet. Minnesmerket ble avduket 22. juni 1945.

Svik

Jeg synes at den måten norske myndigheter seinere behandlet sovjetiske krigsfange- graver og minnesmerker på grenser til å gi betegnelsen svik. Det begynte i 1951 med operasjon asfalt. 13.700 sovjetere døde under de mest fornedrende forhold i Norge fra høsten 1941 til mai 1945. På Trondenes ble og likrester lempet opp fra gravene for å bli måket i asfaltimpregnerte papirsekker

– til store protester fra befolkningen og våre lokale politikere. Hvor mange som ble fraktet herfra til Tjøtta, der man anla en felles gravlund som skulle omfatte alle de 13.700, vet vi heller ikke.

Dette minnesmerket, som fangene sjøl reiste – riktignok med litt bistand fra lokale kommunister og andre, klarte ikke myndighetene å få rasert, for da dette kom opp ble det opponert og protestert fra et samlet formannskap. Rundt omkring i Norge ble imidlertid mange slike minnesmerker revet – ja utradert. Det var som om denne delen av historien skulle glemmes.

Senere fant forskere at man ikke kunne stole på det tallet som de dødes kamerater satte på minnestøtta. Man fant ikke tilsvarende antall fangekort som det som var angitt på støtta.

I mellomtida; internasjonalt oppsto det som ble en bevegelse – vennskap mellom regioner og byer i forskjellige land. Denne bevegelsen startet i Frankrike like etter andre verdenskrig; franske byer knyttet vennskapelige bånd med tyske byer. Tradisjonen med vennskapsbyer utviklet seg som en måte å forsone folk på, og for å støtte internasjonalt samarbeid til felles beste.

I 1973 mottok ordfører Norwich invitasjon fra ordfører Kirov i Kirovsk om å komme på besøk. I juli sa Norwich til HT at han planla å reise i løpet av høsten.

I januar -74 ville Sama skolemusikkorps ha en tur til den nye vennskapsbyen. Den turen ble annullert, men ordføreren vil gjerne ha en visitt fra Kirovsk til 17. mai 1975. 30. april ble det bekreftet at russerne skulle sende en delegasjon på tre i anledning feiringen av vår nasjonaldag. Det ble utsatt til i slutten av juni. 28. juni bekreftet HT at ordfører Kirov er en hyggelig fyr!

I kommunestyremøte i november 2023 vedtok våre folkevalgte – med 28 stemmers overvekt å avvikle vennskapet med den russiske byen Kirovsk. 4 stemte for å fryse vennskapsavtalen. At det gikk så langt ser jeg på som et svært a- eller helst uhistorisk vedtak. Folk til folk var og skal være for folk. Ingen kan vel med alvor mene at dette ble gjort fordi Putin bor i Kirovsk. Jeg ser selvfølgelig de vansker som oppstår når man i dag skal ha vennskapelige utvekslinger med en by i et land som er i krig mot en nabostat – selv om angriperen hevder at Ukraina egentlig er en falsk stat.

Jeg ser og at de som i dag har venner i byen Kirovsk vil kunne få problemer med å stole på hvilke holdninger disse vennene i dag inntar til situasjonen. Men – ved å si opp vennskapet sier de egentlig at «vi vil ikke ha noe med dere å gjøre».

Vi har ikke politikere av typen Erlend Rian i Harstad, som i 1991 reagerte da fylket frøs forbindelsene med Murmansk og Arkhangelsk. Han fant at dette var en overilt aksjon – «i slike tider (Baltikum-krisa) er det viktig å opprettholde og utvikle vennskapsbyforbindelser. Ved å bryte forbindelsene vil vi i stedet for forståelse oppnå det stikk motsatte». Tor Zachariassen fra Arbeiderpartiet var enig i dette og uttalte at «nettopp i krisetider mer enn i festtaler bør vennskapsforbindelser vise sin kvalitet». Tromsø opprettholdt vennskapsavtalen med Murmansk den gang.

Til vår tid: Jonas Gahr Støre har sagt at vi ikke bare kan «klippe Russland ut av kartet». Det vil komme en tid der det igjen vil være nødvendig å bygge nye naborelasjoner, slik det skjedde i Frankrike og Tyskland kort tid etter krigen. Så; i det minste burde kommunestyret fulgt mindretallet som ville fryse avtalen.

Redaktøren i lokalavisa vår, Kjell Rune Henriksen, ga i sin tale her vi nå står til kjenne at han hadde en følelsesmessig innlevelse i de forferdelige forhold disse menneskene ble utsatt for. Han unnlot da heller ikke å gi til kjenne hvor gruoppvekkende situasjonen må ha vært for de som var naboer med leiren på Trondenes, og som ellers møtte de fortapte som ble sendt ut på forskjellige oppdrag i byen og dens omland. Hvilke lidelser, hvor forferdelig mennesker kan oppføre seg mot hverandre var i det hele tatt hans tilnærming som munnet ut i en appell om aldri å glemme.

Jeg kan verken russernes eller de andre sovjetrepublikkers nasjonalsang, så jeg vil bruke vår egen; Ja, vi elsker.