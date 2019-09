Etter at Stian Mortensen Johnsen begynte å bruke nattlinser, har det blitt enklere å leve et aktivt liv.

- Jeg er glad i å være ute på tur og har vært aktiv i speideren i mange år. Mange ganger følte jeg at brillene var i veien. Derfor var jeg ikke vanskelig å be da jeg ble spurt om å prøve nattlinser, forteller Stian.

Helt siden han gikk på barneskolen, har han vært avhengig av å bruke briller. Som nærsynt var det ingen vei utenom for å se godt nok. Lenge gikk det helt fint, men etter hvert som Stian ble eldre og mer aktiv, ble brillene mer og mer i veien.

- Det var rett og slett veldig upraktisk. Det dugget på brillene når jeg var ute på tur og jeg følte at innfatningene sperret for synet, forklarer han.

Virker mens du sover

Nattlinser har vært på det norske markedet i flere år, men er ennå ukjent for mange. For mange av de som har prøvd linsene, har det vært et revolusjonerende produkt.

De spesialtilpassede linsene skal kun brukes om natten. Om morgenen tas de ut, og du ser godt hele dagen uten å måtte bruke verken briller eller linser. Nattlinsene korrigerer nærsynthet mens du sover.

Her kan du bestille time for synsundersøkelse.

Linsene er laget av et materiale som puster svært godt, og er derfor godt egnet til bruk på natta – også for de som ellers sliter med tørre øyne. Det er også mulig å få laget progressive nattlinser.

Revolusjonerende for brillebrukere

Optiker Hans Marthin Sollien ved Pibo Optik i Harstad er ikke i tvil – nattlinser har mange fordeler.

- Det høres jo litt «hokus pokus» ut, men det fungerer veldig bra og er helt trygt. I tillegg til at det bedrer synet, kan linsene bremse utviklinga av nærsynthet, forteller Sollien.

Nattlinser har effekt kun på nærsynte.

- Generelt er det ønskelig å ha minst mulig minus-avvik på øynene, fordi det gir færre komplikasjoner for øyehelsa. Da er det bra at nattlinsene bremser utviklinga av nærsynthet, sier han.

Undersøkelser viser at stadig flere unge i hele verden blir nærsynte. Dette kommer av at man bruker stadig mer tid foran duppeditter, har mindre utetid og at man sjeldnere løfter blikket for å fokusere lengre unna. Det går ut over øynene. Her i Norge er ikke økninga av nærsynte like kraftig som i for eksempel Asia, trolig fordi vi har en sterk tradisjon med friluftsliv og aktiv fritid utendørs.

Brillene er ikke lenger i veien

18-åringen Stian går til daglig studiespesialiserende på videregående, og helger og ferier bruker han på å jobbe som skipper og motormann på farens båt. Det betyr aktivitet høyt og lavt, og da kan briller fort bli en utfordring.

De siste par årene har Stian klart seg godt uten brillene sine. Nattlinsene har bedret synet hans.

- De gir meg rett og slett mer frihet, og det er utrolig deilig, sier han.

Kan brukes av unge og eldre

Nattlinsene varer lenge, de kan nemlig brukes hver natt i et helt år før de må skiftes ut. Kostnaden i løpet av et år er på nivå med vanlige linser.

Nattlinser kan brukes hele livet, fra man er ung til man blir gammel.

Slik virker det

Den ortokeratologiske prosessen drar nytte av elastisiteten i den menneskelige hornhinnen. I løpet av natten omformer linsen hornhinnen helt nøyaktig i mikrometer, som avtrykk i en form. Denne omformingen varer i minst 16 timer, før den finner tilbake til sin naturlige form.

Fakta om nattlinser: