Bli med på en 21 dager lang Instagram-utfordring og få flere og mer engasjerte følgere. Du kan også vinne en fotoworkshop med fotograf Tom Benjaminsen.

Instagram er Norges tredje største sosiale medie-kanal, og trenden er at folk bruker stadig mer tid på bilde- og videoappen. Ikke minst sørger Stories for Instagrams økte popularitet. Internett-«guru» Mary Meekers siste trendrapport viser at bilder og video driver stadig mer av deling og engasjement på digitale plattformer.

I Norge måles bruken blant annet av Ipsos, og de seneste tallene viser at Instagram nok en gang øker antall brukere. Både antall privatpersoner og bedrifter som bruker plattformen øker, viser ferske målinger.

· 6 av 10 bruker Instagram daglig

· 55 prosent av Norges befolkning har en profil

· 57 prosent kvinner og 43 prosent menn

Men Instagram er mye mer enn bare bildeposter i den vanlige nyhetsfeeden. Stadig flere brukere foretrekker å se Stories før de scroller raskt nedover feeden.

Bruk Instagram Stories i sommer

Stories gir brukerne større mulighet til å være kreativ og engasjere følgerne på en helt annen måte enn ordinære poster. På Stories kan du legge til et bilde eller en kort video og dette vil være offentlig de neste 24 timene.

Greier du å utnytte alle deler av Instagram på en god måte, kan vi garantere at du både får flere følgere og ikke minst flere engasjerte følgere.

- Vi ser at også nordnorske bedrifter i stadig økende grad benytter seg av Instagram som en kanal for både å bygge merkevare og engasjere kundene dine, men også å selge produkter og tjenester, sier innholdssjef Camilla Solheim i markedsføringsbyrået iNord.

Om sommeren dabber vanligvis aktiviteten på digitale flater av, men vi mener at Instagram er den perfekte kanalen i denne tiden. Folk logger av Facebook og nettaviser, men ønsker likevel inspirasjon og kanskje litt tidtrøyte – da er Instagram perfekt.

- Vi utfordrer deg dermed til å bli med oss på #instainord. Hver ukedag i tre uker framover gir vi deg et tema, som du skal lage en Stories om. Du kan selvfølgelig poste akkurat hva du ønsker eller det som passer for deg – men står du i beit for hva du skal dele de neste ukene – så kan du følge våre tema, sier Solheim.

Tre uker – tre tema

Utfordringen går over tre uker, og starter førstkommende mandag. Vi har delt ukene inn i tre deler. I den første uka skal vi bli bedre kjent med deg og din bedrift eller organisasjon. Hvem er dere, hva gjør dere, hvordan ser det ut der dere er og hva drømmer dere om akkurat nå (ferie).

I uke to går vi lengre inn i Instagrams verden og de mulighetene plattformen gir for å engasjere følgerne dine. Denne uka skal vi bruke alle engasjementsverktøyene som Instagram byr på, og målet er at du skal bli bedre kjent med dine følgere, hva de tenker/mener og kanskje de til og med kan gi deg en verdifull tilbakemelding som du ikke visste om fra før.

I uke tre fortsetter vi dypdykket inn i Instagram, og denne uka skal vi virkelig leke oss. Vi snakker gif, boomerang, superzoom og andre morsomme effekter. Kanskje oppdager du at din bedrifts historie kan fortelles på en annen måte enn du hadde sett for deg?

21 dager – 21 stories

Her er emnene for de 21 dagene:

Mandag 24. juni: Si hei. Hvem er du? Vis deg gjerne fram med en selfie eller vis noe som er typisk deg.

Tirsdag 25. juni: Været. Som nordlendinger flest er vi utrolig opptatt av været - ikke minst om sommeren. I dag går du ut av bedriften din og gir oss en liten oppdatering på hvordan været er akkurat der du er. Regn eller sol, det spiller ingen rolle… merk storyen med sted og temperatur!

Onsdag 26. juni: Kaffe eller te? Vis hva du har i koppen når dagen starter. Pulver, pose, maskin, traktekaffe eller noe annet? Drikker du alene eller starter dere dagen sammen? Er det noen som har en yndlingskopp de alltid drikker av eller har din bedrift egne kopper?

Torsdag 27. juni: Trivelig torsdag. Lag en story som beskriver hvordan dagen din er eller hva du gjør for å skape en skikkelig god arbeidsdag.

Fredag 28. juni: Ferie: Hvor drar dere på ferie i år? Vis gjerne bilder fra feriestedene, og fortell hvorfor turen går dit den gjør. Bruk emneknagger og tagg dine medarbeidere.

Mandag 1. juli: Meningsmåling! Ved å bruke etiketten “meningsmåling” kan du stille et spørsmål som følgerne dine kan svare ja eller nei på. Dette kan du bruke for å lufte eller be om tilbakemeldinger.

Tirsdag 2. juli: Quiz. Med etiketten Quiz kan du stille et spørsmål med flere svaralternativer. Folk kan svare ved å trykke på et alternativ du har oppgitt. Når den er publisert, kan følgerne dine stemme og se om de har svart riktig eller se hva de andre har svart. Når du ser på historien din og sveiper opp, kan du se hvor mange stemmer hvert alternativ har fått, og hvordan hver enkelt har stemt.

Onsdag 3. juli: Spørsmål! I dag skal du stille et spørsmål og få svar. Dette kan du for eksempel bruke til å spørre om følgernes favoritter, innspill på produkter/tjenester og mye mer. Kanskje er det noe følgeren din lurer på, som du aldri har fortalt før? Følg med på svarene du får, her kan du få verdifulle innspill fra følgerne dine. Hvis du tror at flere lurer på det samme, kan du trykke på svaret for å dele det. Når du deler et spørsmål fra noen, vises ikke bildet og brukernavnet til vedkommende.

Torsdag 4. juli: Emojiglidebryter. Klikk på “emojiglidebryteren”-etiketten og still et spørsmål til følgerne dine. Husk å merke med #instainord og med @inord.no hvis du ønsker at vi skal reposte.Folk kan svare ved å skyve på emojien du har valgt.

Fredag 5. juli: Nedtelling. Venter du på noe i bedriften din eller gleder du deg til noe spesielt? Da kan du bruke nedtellingsetiketten for å telle ned til en begivenhet. Når du har valgt nedtellingsetiketten, kan du trykke på den for å redigere navn, dato og klokkeslett.

Mandag 8. juli. Produkt eller tjeneste? I dag skal du fortelle om et produkt eller tjeneste du tilbyr. Legg også på stedslokasjon og/eller steds-GIF - som gjør at flere i nærområdet kan finne deg.

Tirsdag 9. juli: Mine kollegaer. I dag skal du presentere dine kollegaer ved å bruke ansiktsfilter/effekt. Det er lov å være leken og tulle litt på Instagram.

Onsdag 10. juli: Boomerang. Prøv ut boomerang-effekten som gjør at en kort handling (f.eks grimase, hopp, e.l.) som så blir spilt fram og tilbake. Boomerang er en kameraeffekt når du tar bildet i Stories-verktøyet.

Torsdag 11. juli: Fornøyd kunde. Ta bilde/video av en fornøyd kunde som forteller om hvordan de bruker produktet eller tjenesten din. Dette kan du også gjøre gjennom å bruke funksjonen som gjør det mulig å lage en tekst uten bildebakgrunn. Dette er kameraeffekten “Tekst” på Instagram. Tagg kunden hvis du ønsker at den skal ha mulighet til å reposte i sin egen story.

Fredag 12. juli: Takk for følget! Takk alle følgerene for følget gjennom de tre ukene - ønsk dem en god sommer og fortell dem gjerne hvordan du har tenkt å bruke Instagram framover. Fortell gjerne oss hva du likte best ved utfordringen og gjerne hva du har lært.

Husk å merke med emneknagg #instainord for å oppdage andre bedrifter. Tagg også brukeren @inord.no hvis du vil at vi skal reposte.

Legg til høydepunkt

Hvis du underveis ønsker å lagre en Stories til senere, så kan du legge den under «høydepunkter». For å lage et høydepunkt, gå inn på din profil. Rett nedenfor «rediger profil»-knappen ser du en sirkel med et pluss i. Klikker du på denne får du opp et arkiv med dine tidligere stories. Nå kan du velge hva du ønsker skal gå inn i ditt høydepunkt.

Du kan lage flere faste høydepunkter med forskjellige navn. Du kan bruke høydepunkter for å vise fram forskjellige produkter, ulike tjenester, fagtips eller lignende. I forbindelse med #instainord kan du også lage et høydepunkt som heter dette, hvor du viser fram stories fra denne utfordringen som du er spesielt stolt over.

Da håper vi at du er inspirert til å sette i gang og bli med oss på vår Instagram-utfordring. Når disse tre ukene er over, skal du være langt mer komfortabel med å brukes Stories og oppdage hvilken effekt det gir.

Vi trekker en vinner blant alle bedrifter som er med på sommerens utfordring. Bli med og vinn en to timers fotoworkshop med vår fotograf Tom Benjaminsen i Tromsø.