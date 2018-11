– Jeg har aldri opplevd bedre kjørekomfort enn i Volvo XC90, sier drosjeeier Rudi Antonsen fra Stokmarknes.

Rudi Antonsen er drosjeeier i Hadsel Taxi i Vesterålen, og kjører totalt rundt 100.000 kilometer i året.



– Jeg tilbringer mange timer av døgnet bak rattet, og vil ha det fint der. Dette er «kontoret» mitt, sier Antonsen.

Største SUV-en

«Kontoret» er en Volvo XC90 som han fikk i mars i år. Hittil i år har han kjørt 61.000 kilometer. XC90 er den største SUV-en i Volvos modellrekke.

– Det første som slo meg var det fine designet, dernest var det hvordan jeg ble tatt imot hos bilforhandleren Bil i Nord. Det avgjorde handelen for min del. Alle som én er imøtekommende og trivelig, både i salgsavdelingen og på verkstedet. De var behjelpelig med å bygge opp akkurat den bilen jeg hadde sett for meg og som jeg trenger, sier den unge drosjeeieren.



Viktig med kjørekomfort

For Rudi Antonsen er den gode kjørekomforten den største overraskelsen og det største plusset med bilen.

– Jeg trodde jeg var bortskjemt med den forrige bilen min, en Mercedes. Men jeg tok skammelig feil. Jeg har aldri opplevd bedre kjørekomfort enn i XC90, sier Rudi Antonsen.

Kjørekomforten er ikke bare viktig for han som sjåfør, men ikke minst for de mange passasjerene hans. Bilen brukes på alt fra ordinære taxiturer, til skoleskyss og syketransport.

– Det er ikke bare-bare å sette seg inn i en bil når du er nyoperert eller har dårlig helse, og spesielt ikke med de dårlige veiene som det kan være utover i distriktene. Jeg får mye skryt fra pasientene for komforten i bilen. Luftfjæringen i XC90-en gjør at det er behagelig for pasientene å sitte i bilen, sier Antonsen.

Trengte større bil

Han har tidligere også kjørt en Volvo V70, men den syntes han etterhvert ble for liten.

– Jeg ønsket en høy bil med stort bruksområde. Jeg må for eksempel kjøre syke folk helt til døra, og da er en høy bil ofte nødvendig. Det er også lettere å gå ut og inn fra en høy bil.

Kvaliteten på bilen er viktig, men like viktig er kvaliteten på servicen han får hos Bil i Nord.

– Stillstand er dyrt, og det har jeg ennå ikke hatt med XC90 og Bil i Nord. Verkstedet er suverent, og jeg kan komme inn når det passer meg best. De er svært fleksible, og det gjør at jeg ikke taper arbeidstid, sier taxisjåføren.



Han har en dialog med verkstedet om når det passer best for å ta servicer eller bytte dekk.



– De er villige til å stille opp når det passer meg best, og det er veldig viktig for meg. Jeg kan for eksempel ringe og fortelle at jeg kjører fra Stokmarknes til Sortland senere på dagen, og da ligger dekkene klar på gulvet når jeg kjører inn på verkstedet. Fem minutter senere kan jeg kjøre ut igjen. Det kan ikke bli bedre enn det, sier Antonsen.

Han har vært drosjesjåfør i sju år, og kan ikke tenke seg en bedre jobb.



– Jeg liker å treffe folk, det er en variert arbeidsdag og jeg ser noe nytt hver eneste dag. Jeg liker også å hjelpe folk. Det er mange som setter pris på den hjelpa jeg kan gi, og jeg trives med det.



Nord-Norges mest fornøyde kunder

Volvo fikk tidligere i år utmerkelsen Norges mest fornøyde kunder, i undersøkelsen Norsk Kundebarometer laget av Handelshøgskolen BI.

– Vi strekker oss langt for drosjeeiere. Bilen er deres arbeidsplass og den skal være en trygg og god arbeidsplass. Drosjeeierne skal kunne stole på at vi stiller opp hvis det dukker opp en utfordring. Volvo har også en egen garantiordning for drosjebiler, sier salgssjef Per Ivar Andersen hos Bil i Nord Sortland.

Bil i Nord er Nord-Norges største privateide bilforhandler, og har avdelinger i Tromsø, Finnsnes, Harstad, Sortland, Svolvær, Leknes, Bodø, Mo i Rana og Mosjøen. Bil i Nord forhandler Volvo, i tillegg til en rekke andre bilmerker.