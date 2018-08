Fredrik kjører langtur med campingvogn nesten ukentlig. Her fant han den perfekte bilen.

Fredrik Martinsen i Troms Caravan trengte en bil som enkelt kunne dra campingvogn – også på vinteren. Da ble en brukt Volvo XC90 et ypperlig valg.

- Jeg kjøpte også den forrige bilen min brukt hos Bil i Nord – en Volvo XC60, forteller Martinsen.

Han eier Troms Caravan, og kjører ofte turer til Nord-Sverige for å hente campingvogner.

- XC60’en kjøpte jeg sommeren 2015, men nå ønsket jeg en bil med enda bedre slepeegenskaper, forteller Martinsen, som tidligere jobbet som mekaniker hos Bil i Nord.

Les også: Per-Ivar dro på campingferie med Volvo XC90 T8. Dette er dommen.

Sju bilturer

I år falt dermed valget på en brukt Volvo XC90 D5, 2016-modell.

- Jeg har allerede rukket å kjøre sju turer til og fra Piteå med nybilen, og er veldig fornøyd, sier Martinsen.

- Det er en tung bil med kraftig motor og gode taueegenskaper, forteller han videre.

- Dessuten er det en svært trygg bil, legger salgssjef for brukte biler hos Bil i Nord Tromsø, Brynjar Yttregaard, til.

Les også: Bente og Gunnar: Det viktigste er en trygg bil

- Ikke noe tull

Dette er den andre bilen Martinsen kjøper fra Yttregaard.

- Jeg synes det er veldig greit å handle her, det er ikke noe tull, sier Martinsen.

Yttregaard understreker at Bil i Nord lever av fornøyde kunder, og at de strekker seg langt for det.

- Tilgjengelighet, trygghet og kvalitet er viktig når man skal handle bil, mener han

Les også: Slik kan du enkelt heve og senke bilen din

Over 250 biler

Ifølge salgssjef Brynhar Yttregaard er det er alle mulige slags mennesker, i alle mulige aldre, som handler bruktbil.

- Det er alt fra 17-åringer som kjøper bil før de har fått lappen, til de som er godt oppi 90-årene. Vi skal til enhver tid ha over 250 biler inne for salg hos Bil i Nord, og da har vi noe for de fleste. Både store og små biler, billige og dyrere.

Bil i Nord henter også biler fra andre avdelinger i konsernet, dersom kunden ønsker det.

Høy komfort

Fredrik Martinsen er ikke spesielt opptatt av bilmerker. Allikevel blir Volvo XC90’en hans tredje Volvo etter XC60’en og en Volvo 740.

- Jeg er veldig fornøyd med kjøpet. XC90’en er stødig, og har høy komfort, sier han og legger til:

- Selv om det er over 70 mil til Piteå, blir jeg ikke sliten av å kjøre i denne bilen!