– Kan satse tøffere siden vi er to

Målet er å skape et levende sentrum, og det er opp til oss som bor her å skape det.

Kortreist

Kjøkkenet blir det nye oppholdsrommet, når TV-stua byttes ut med kjøkkenbenken. Det tror Kristine Marie og Paul Nilsen som sammen sørger for at kjøkkenutstyrskjeden Traktøren kommer til Harstad.

Paul liker å styre og stelle på kjøkkenet, mens søster Kristine Marie har erfaring fra kafé og andre serveringssteder. Snart slutter hun på Rustikk Kanebogen der hun er avdelingsleder.

– Vi utfyller hverandre. Jeg tror det blir en god kombinasjon, sier Paul.

Ingen av dem er arbeidssky, og det vil komme godt med i etableringsfasen.

– Når man ikke helt vet hvordan det blir, er det en trygghet at vi er to som kan heve lønn etter resultater og dele på tøffe vakter. Da kan vi satse litt tøffere, forteller søsknene.

Nærmeste Traktøren butikk er finner du på Leknes, Tromsø og Alta.

– Det er en ganske åpen kjede der du har frie tøyler.

Familiebedrift

Et godt støtteapparat gjør det litt mindre skummelt å åpne en helt ny butikk. Søskenparet har jobbet sammen før, men aldri som likestilte partnere.

– Før har Paul vært min sjef på ulike uteplasser, sier Kristine Marie.

Og ikke nok med det:

– Vi har en mor som har jobbet som dekoratør. Hun skal pynte for oss.

Selv om søsknene har familien og andre i ryggen, så innrømmer de at det er skummelt å starte noe helt nytt.

– Det er litt galskap. I alle fall føles det sånn etter å ha jobbet i samme bransje i 20 år, sier Paul Nilsen.

I sentrum håper de å spille på lag med andre bedrifter.

– Det morsomme med Traktøren er at mange butikker i kjeden har et demokjøkken. Det er noe også vi ser på. Her kunne man lage events og kanskje la andre bedrifter slippe til. Vi har trua på å spille hverandre gode og bruke de som er i sentrum til å fremheve sentrum.

Åpner i mai

De to regner med å innrede butikken i april før planlagt åpning skjer i mai.

– Vi har et godt støtteapparat i Arctic Eiendom. Henning Eliassen har der forhandlet fram flere avtaler for oss, så det er nå egentlig bare å finne sortimentet og forme butikken.

Nilsen-søsknene sier at de har tro på det Bysenteret og de nye eierne ønsker å få til i Harstad sentrum.

– Det vil skje ting her og flere andre steder, som på Amfi Bertheus. Målet er å skape et levende sentrum, og det er opp til oss som bor her å skape det.

Les også: Arctic Eiendom bygger 22 nye leiligheter i Per Aas gate

At Harstad kommune også jobber for det samme gjør at søsknene ser lyst på fremtiden.

– Fokuset på Sjøkanten og Kanebogen vil avta. Etter hvert kommer det mye mer trøkk i sentrum. Vi har stor tro på byen og dette senteret. Miksen av butikker og tilbud kommer til å bli veldig bra.

Etableringsansvarlig i Bysenteret, Henning Eliassen, sier at Traktøren passer godt inn i kjøpesenteret.

- Vi vet at det er to områder som har vekst på kjøpesentrene: Det ene er servering, hvor vi allerede har gode serveringssteder og skal bli enda bedre. Interiør er den andre varegruppa som vokser. Da er vi kjempeglade for å ha funnet fram til Traktøren som byr på varer som folk trenger i hverdagen. I tillegg til å være et kjent navn innen kjøkkenutstyr, gir Traktøren de ulike butikkene store muligheter til å tilpasse vareutvalget.

- Jeg tror også at Paul Raymond og Kristine Marie kommer til å gjøre en kjempejobb, sier Eliassen.