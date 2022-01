forsiden

(VOL): I fjor høst kappet et helikopter linjen over Gullesfjord, og det oppsto ifølge Statens havarikommisjon fare. Tilfeldigheter gjorde at det ikke ble en ulykke på stedet.

Kommunikasjonsrådgiver Hanne Risa i Luftfartstilsynet opplyser til VOL at de tidligere ga tillatelser og dispensasjoner for å kunne sløyfe merking, etter det som da var gjeldende regelverk. Det var fra Luftfartstilsynet snakk om såkalte enkeltvedtak.