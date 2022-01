forsiden

(iTromsø): Denne uken la Jørn Olsen ut et Facebook-innlegg der han stusser over at redningsdykkertjenesten nå er lagt ned:

«Dessverre så gikk det som man fryktet. Politikerne i Tromsø kommune legger ned dykkertjenesten, og tilbake står Nord-Norges største by uten operative dykkere som kan rykke ut på kort varsel. Man kan undres på om politikerne i Tromsø vet at Troms og Finnmark er på topp i landet på selvmord, og at på 3. plass er dødsårsaken drukning», skriver Olsen.