(iTromsø): Det var i oktober i fjor at kvinnen på morgenen skal ha møtt opp beruset til arbeid om bord i et fly ved Tromsø lufthavn. Blodprøve tatt av henne minutter etter at flyet skulle vært i lufta, viste en promille på 0,58.

Luftfartsloven stiller strenger krav til edruelighet blant kabinpersonale og piloter. Brudd på loven kan straffes med inntil to år, og det skal anvendes fengselsstraff dersom det ikke er «særdeles formidlende omstendigheter» til stede.