Færre bulker før jul enn vanlig

(Vol): Det skriver Norges Automobilforbund (NAF) i en pressemelding. Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, uttaler i meldingen at hjemmekontor og netthandel ser ut til å ha medført at færre personer har bulket i julerushet.

Normalt sett er dagene før jul de verste i året når det gjelder bulking. NAF skriver at skadene ofte skjer i forbindelse med rygging og påkjørsel av parkerte biler. Tall fra Finans Norge som NAF viser til, viser at det i 2020 var 3.000 færre rapporterte skader i dagene fra 19. desember frem til julaften enn tilfellet var for de samme dagene året før. Går en tilbake til 2017 nedgangen på 4.500 skader.