forsiden

(VOL): – Jeg vil anbefale folk om å være sikre på at de er riktig skodd for kjøreforholdene de skal ut på, sier Tommy Bech, operasjonsleder i politiet Nordland, til VOL.

Etter flere netter med frost, og dager med kalde temperaturer, har flere sjåfører merket at veiene har vært glatte de siste dagene. For noen kan det ha vært årsaken til at de havna av veien.