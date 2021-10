forsiden

Mye tyder på at landet snart får en ny mindretallsregjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

SV-leder Audun Lysbakken var raskt ute med å advare de to partiene mot å kjøre slalåm i Stortinget etter at bruddet i sonderingene var et faktum forrige uke.