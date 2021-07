forsiden

(iTromsø): – Sommeren er høysesong for friluftsliv, og tur-apper kan bidra til at flere kommer seg ut! Men husk at du aldri skal belage deg kun på teknologien. Du vet aldri når batteriet dør eller du mister dekningen, så det viktigste du tar med deg på tur, er fortsatt godt vett, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, i en pressemelding.

Her er 19 gratisapper Norsk Friluftsliv mener kan være kjekke å ha med på tur.