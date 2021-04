forsiden

– Vi har for dårlig oversikt, for kommunene rapporterer ofte ikke grunnen til at hver enkelt person er vaksinert – det vil si om de er helsepersonell eller tilhører en risikogruppe. Det er en ganske høy andel som ikke rapporterer hvordan disse dosene er satt, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG.

Instituttet ønsker at kommunene skal registrere om folk får vaksine som følge av yrke, høy alder, underliggende sykdom eller andre årsaker.