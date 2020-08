FHI-tall: Høyere smitte privat enn på utestedene

forsiden

Folkehelseinstituttet (FHI) antar at 9 prosent av dem som ble smittet i Norge i uke 31/32 og 32/33, ble smittet på et serveringssted, en bar eller et utested, skriver Dagbladet.

Til sammenligning ble antakeligvis rundt 20 prosent smittet ved private arrangementer i uke 31/32 og 32/33.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI understreker at informasjonen fra ukesrapportene er beheftet med noe usikkerhet.

– Det er hva folk oppgir som sannsynlig smittested, som blir ført inn i våre statistikker. Det kan nok variere litt hvor god oversikt man har over det, sier Vold til avisa.

