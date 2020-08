Mann døde etter isbjørnangrep på Svalbard

forsiden

Isbjørnen ble skutt og drept. Mannen ble angrepet ved campingplassen utenfor Longyearbyen, men det er ikke kjent om han var ute av teltet sitt eller om angrepet skjedde mens han var utendørs.

– Politiet hos Sysselmannen fikk melding klokken 3.50 om at en person på campingplassen var angrepet og skadd av en isbjørn. Bjørnen ble skutt mot av folk på stedet og gikk mot flyplassen, som ligger like i nærheten, opplyser assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl i en pressemelding.

Død på stedet

En politipatrulje rykket ut til stedet og sikret området. Longyearbyen sykehus ble varslet. Mannen som ble angrepet av bjørnen ble bekreftet omkommet av lege fra sykehuset.

Seks andre personer som skal ha vært til stede da angrepet skjedde, er fraktet til sykehuset hvor de blir tatt hånd om av helsepersonell. Ingen av dem skal ha kommet fysisk til skade, men tas hånd om at et psykososialt team.

-Vi kjenner foreløpig ikke til om det er noen relasjon mellom dem som er fraktet til sykehuset og den avdøde, sier kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen ved Sysselmannens kontor til NTB.

Mot parkeringsplassen

Etter å ha blitt skutt mot, gikk bjørnen mot parkeringsplassen på flyplassen i Longyearbyen hvor den ble funnet død.

– Vi har hatt noen isbjørner gående rundt på den andre siden av fjorden de siste dagene, men vet ikke om det er en av dem som har angrepet, sier Carlsen.

Han sier at det generelt er anbefalt at folk på Svalbard har med våpen og skremmeskudd utenfor bebodde strøk.

Siden 1971 har fem andre personer blitt drept av isbjørn på Svalbard. Sist det skjedde var i 2011 da en 17 år gammel britisk skoleelev mistet livet da en isbjørn angrep en teltleir med flere elever. Tre andre ble skadd før bjørnen ble skutt.

I juli for to år siden fikk et tysk besetningsmedlem på et cruiseskip moderate skader da han ble angrepet av en isbjørn på Sjuøyane nordøst for Spitsbergen.