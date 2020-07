Nordlaks møtte Kystverket for å diskutere oppryddingsaksjon

forsiden

Mandag skriver Nordlaks på sin Facebook-side at de har gjennomført møte med Kystverket, Harstad brann og redning, i tillegg til Fylkesmannens miljøvernavdeling. Agendaen for møtet var blant annet opprydningsaksjonen etter dieselutslippet, og planen for videre oppfølging.

Frem til fredag var det samlet opp 13.000 liter dieselholdig vann.

– Etterhvert blir det mulig å si mer om hvor mye diesel som er samlet opp og hvor mye som faktisk har sluppet unna (utslippsregnskap). Det er nå så lite utslipp i området at den ytterste avgrensningslensen demobiliseres, mens den nye absorbsjonslensen som ble lagt ut nærmest fjæresonen på lørdag morgen blir liggende enda en stund, skriver Nordlaks på Facebook.

Nordlaks har engasjert ekstern kompetanse som skal lede aksjonen videre.