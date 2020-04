Storebrand anker ikke dom om bilbrann til Høyesterett

forsiden

Det opplyser forsikringsselskapets advokat, Jørgen Svartebekk, til Vol. Dermed er et mer enn tre år gammelt mareritt over for mannen som eide bilen, og som av forsikringsselskapet ble beskyldt for å ha tent på bilen selv.

Bilbrannen i Ramnflauget i 2017: Fra bittert tap i tingretten til søt seier i lagmannsretten En bileier fra Sortland ble av forsikringsselskapet mistenkt for forsikringssvindel i forbindelse med en bilbrann i Ramnflauget. Mannen tapte søksmålet i tingretten, men har gjennom to rettsrunder hanket inn en søt seier i lagmannsretten.

Mannen fra Sortland tapte søksmålet han hadde anlagt i Vesterålen tingrett, etter at Storebrand forsikring nektet ham utbetaling og erstatning for den tapte bilen. Han anket dommen fra Vesterålen tingrett til Hålogaland lagmannsrett. Der delte de tre dommerne seg, der to dommere mente at mannen skulle frifinnes, og der den tredje dommeren mye støttet dommen fra Vesterålen tingrett.