– Tidligere var det sorg, nå er det sinnet som kommer fram

Det sier Ramona Lind, mor til Charlie Lind, som omkom etter en ulykke i Troms, der en tungtransportbil slo ut i motsatt kjøreretning og traff bilen han kjørte. Noen uker senere døde han av skadene.

– For alle andre transportformer i landet er bransjene gjennomregulert. Dersom du skal ombord i et fly får du ikke engang ta med deg en flaske vann. Innen godstransport er det imidlertid fritt fram, uten de samme reguleringene som andre bransjer følger. Jeg blir sint når jeg tenker på at utenlandske sjåfører kommer inn til landet, kanskje uten løyve og sertifikater. Dette skulle det vært tatt tak i for mange år siden, sier hun til Vol.