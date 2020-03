forsiden

Daglig leder Geir Børre Johansen i tørrfiskprodusenten Røst Sjømat er i daglig kontakt med sine italienske kunder. Han melder om lamslåtte agenter, som står midt oppi krisa. En depresjon er i ferd med å bre seg over hele Italia, sier han til Kyst og Fjord.

– Tragisk og veldig spesielt å oppleve, for oss som handler så mye med italienerne. Det mest sikre som kan sies nå, er at alt er fryktelig usikkert. Vi driver et høyt spill, på høye priser, sier han til avisa.