Brynjar Meling etter Krekar-utlevering: En skammens dag

forsiden

– Dette er en skammens dag for alle de som ikke har hindret utlevering av en åpenbart uskyldig mann, sier mulla Krekars advokat Brynjar Meling til VG.

Han sier Krekar ble hentet i fengselet torsdag morgen og at det ikke ble gitt anledning til å si farvel til familien.

Justisminister Monica Mæland (H) informerte om utleveringen på en pressekonferanse torsdag. Etter statsrådens orientering møtte Meling pressen.

– Det er en skammens dag for PST, for det nasjonale statsadvokatembetet, riksadvokaten, for regjeringen, departementet, for domstolen. Og det er faktisk sånn man lager et justismord på best mulig måte: Man pulveriserer ansvar slik at ingen trenger å ta ansvar for det som er gjort, sa Meling.

– Ikke gitt forsikringer

63-årige Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 12. februar vedtatt utlevert til Italia, der han i fjor ble dømt til tolv års fengsel for å ha planlagt terror. Dommen er anket.

Hva som skjer etter rettssaken i Italia vil ikke justisministeren spekulere på.

– Krekar har vært utvist fra Norge i mange år, det er ikke gitt noen forsikringer til Krekar, så hva som skjer da, kan jeg ikke spekulere på, sier Monica Mæland.

Advokat Meling sier han mener norske myndigheter burde garantert for at Krekar kan returnere til Norge når han er ferdig i Italia.

– Norge burde stilt de garantiene. Det jeg skal sørge for, er at hvis det ikke skjer, og det skjer mulla Krekar noe, så skal de personene som står ansvarlige, bli stilt rettslig til ansvar for de handlingene de har begått og de avgjørelsene som er tatt, sier advokaten.

– Får hjelpen han har krav på

Monica Mæland opplyser at Justis- og beredskapsdepartementet har fått forsikringer fra italienske myndigheter om at Krekar vil bli godt og forsvarlig ivaretatt i forbindelse med koronasituasjonen.

– Han skal få den hjelpen han skal ha og som han har krav på, sa Mæland på pressekonferansen på spørsmål om å sende Krekar til Italia, som er hardt rammet av koronaviruset.

Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. I 2003 ble han varig utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet.