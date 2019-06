I dag er siste dag i retten: Forsvarerne skal prosedere

forsiden

Tirsdag er siste dag i den totalt 11 dager lange rettssaken mot den tidligere fylkesmannen, som står tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med tre unge asylsøkere.

Ludvigsen nekter straffskyld, men innrømmer og ha hatt sex med en av dem, en 25 år gammel mann, ved tre anledninger i Oslo.

Mandag fikk retten høre aktor og bistandsadvokatene prosedyre, der det ble lagt ned påstand om at Ludvigsen ble fengslet i fem og et halvt år,samt at han skal betale oppreisning på til sammen over 1,2 millioner kroner.

Tirsdag skal Ludvigsens forsvarere, Kai Roger Vaag og Per Johan Zimmer, legge frem sin sluttprosedyre, samt at det er satt av tid for replikk.

Det vil være åpne dører under alle prosedyrene.

* Fornærmet (25): Ludvigsen skal ifølge tiltalen ha skaffet seg seksuell omgang med denne asylsøkeren over en periode på seks år fra 2011 til 2017. Deler av dette var i perioden mens Ludvigsen var fylkesmann, fram til 2014. Både fornærmede og tiltalte har forklart at 25-åringen var med ham på hytta, hjemme og at de møttes i Oslo. Ludvigsen har innrømt å ha hatt seksuell omgang med vedkommende tre ganger i Oslo, men benekter alt annet. Han hevder at det var ønsket og frivillig fra begge parter.

* Fornærmet (26): Mannen, som er lettere psykisk utviklingshemmet, skal ifølge tiltalen ha blitt oppsøkt av Ludvigsen i sitt hjem på ungdomshjemmet på Silsand. Ludvigsen har også overlevert statsborgerskap til fornærmede i en seremoni. Fornærmede hevder at Ludvigsen tilbød ham 1.100-1.200 euro for sex på et hotellrom i Oslo. Ludvigsen hevder at han ikke kjenner ham godt, og benekter å ha hatt seksuell omgang med asylsøkeren. Fornærmede var ikke til stede i retten, men det ble spilt av et 2,5 timer langt tilrettelagt avhør.

* Fornærmet (34): Ifølge tiltalen skal Ludvigsen ha hatt seksuell omgang med mannen på to parkeringsplasser i Tromsø, samt på Amalie hotell i Tromsø sentrum. Mannen hevder at Ludvigsen skulle hjelpe ham med statsborgerskap, bolig og jobb. Ludvigsen erkjenner å ha møtt ham, men benekter at de har hatt seksuell omgang.

