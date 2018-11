NRK: Drapssiktede tidligere voldsdømt

forsiden

For ei uke siden ble Stig Anders Johansen funnet drept på Sortland. Kameraten på 38 år ble senere siktet for forsettlig drap.

NRK Nordland skriver i dag at den drapssikta tidligere er dømt for vold mot sin tidligere samboer.

Politiadvokat Rita Hermansen Dahl i Nordland politidistrikt bekrefter opplysningene.

– Dommen er fra 2009 og gjelder uprovosert vold mot en forsvarsløs person under særdeles skjerpende omstendigheter. Han ble dømt til fengselsstraff i 90 dager, sier hun til NRK.

Regner med at Stig Anders døde nesten to uker før han ble funnet Etterforskningen av drapssaken på Sortland pågår fremdeles for fullt og søkelyset er fortsatt knyttet til informasjonsinnsamling, skriver politiet i en pressemelding tirsdag formiddag.

Ryktespredning

Politiet jobber nå ut fra en teori om at den drepte lå død i boligen til den sikta fra helga 9.-11. november.

I forbindelse med drapet, har ryktene gått i Vesterålen. Politiet ber folk være forsiktig med å spre rykter.

– Politiet er kjent med at det går en del rykter i denne saken, og ønsker derfor å være tydelig på at det ikke var et ille tilredt lik som ble funnet. Når det gjelder dødsårsaken og tidspunktet for når avdøde ble drept så må vi avvente med å gå nærmere inn på til vi har mottatt obduksjonsrapporten, sier Dahl.

Politiet melder at de vil komme med ei pressemelding rundt obuksjonsrapporten i løpet av fredagen.

Den sikta mannen er varetektsfengslet i fire uker.

Politiet sikrer spor etter drapet på Sortland Politiet har sikret spor på åstedet og gjennomført rundspørring i området på Sortland der en 35 år gammel mann ble funnet død torsdag.

VG: Stille fra drepte Stig Anders Johansen siden 9. november VG kunngjør i dag opplysninger om at ingen hadde hørt fra drepte Stig Anders Johansen siden 9. november.

– Han er trist og tar det veldig tungt Den siktedes forsvarer Elise Riibe-Stokland, bekrefter at hennes klient var en venn av avdøde og at han ikke vil anke kjennelsen.

Navnet på den avdøde frigitt Det var Stig Anders Johansen, 35 år fra Stokmarknes som torsdag ettermiddag ble funnet død på Sortland. Navnet frigis etter avtale med de pårørende. Det opplyser politiet i en pressemelding fredag ettermiddag.

Stig Ander Johansen funnet drept hjemme hos kameraten: Politiet: – Vi kommer til å avhøre en rekke vitner Politiet opplyser i dag at siktede forklarer seg for politiet og at siktede og avdøde kjente hverandre.

Drapssiktet i Sortland varetektsfengslet i fire uker Mannen i slutten av 30-årene som er siktet for forsettlig drap på Sortland, er i Vesterålen tingrett varetektsfengslet i fire uker.

Nabo: – Man føler seg litt mer utrygg enn vanlig VOL har snakket med en av naboene som bor like ved personen som ble død på Sortland torsdag kveld.