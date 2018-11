Regner med at Stig Anders døde nesten to uker før han ble funnet

forsiden

Politiet er nå ferdig med kriminaltekniske undersøkelser på stedet hvor avdøde ble funnet. Av hensyn til den pågående etterforskningen kan ikke politiet gå ut med informasjon i forhold til om stedet hvor avdøde ble funnet også er åstedet for der drapet har skjedd, skriver politiet i pressemeldingen.

– Med mindre det skulle dukke opp nye opplysninger, er den delen av etterforskningen over, sier Per Erik Hagen til VOL.

Avventer tilbakemelding fra obduksjonen

Den siste sikre observasjonen av avdøde var helgen 9. til 11.november, og politiet arbeider derfor ut fra teorien om at det var denne helgen Stig Anders Johansen døde.

– Politiet avventer tilbakemelding fra obduksjonen før man kan trekker noen endelig konklusjon både på tidspunkt og dødsårsak, sier politiinspektør Per Erik Hagen i pressemeldingen.

Krever omfattende etterforskning

Overfor VOL legger han til at politiet, utover observasjonen, jobber for å understøtte den teorien på flest mulig måter. På spørsmål om det har vært noen konkrete utfordringer under arbeidet med drapssaken, svarer han.

– Dette er en veldig alvorlig sak som krever omfattende etterforskning, noe som er en utfordring i seg selv. Samtidig har det blitt jobbet veldig godt siden vi startet, og vi mener at vi er godt i gang. I fortsettelsen handler det om å belyse saken så godt som mulig, understreker Hagen.

Kripos bistår fra Oslo

Kripos har vært representert med fem personer under etterforskningen. Disse har nå reist tilbake til Oslo, men Sortland lensmannskontor får fortsatt bistand fra Kripos i Oslo.

Siktede har kun vært inne til avhør en gang så langt i denne etterforskningen. Det er ikke satt tidspunkt for nytt avhør av siktede, men det blir flere avhør etter hvert, ifølge Hagen.

