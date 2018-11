forsiden

Politiadvokat, Kay Rønning-Nyvold begjærte fengslingsmøtet lukket.

Årsaken er at politiet er redd for at det skal komme ut bevis eller opplysninger til uvedkommende.



Etter å ha tatt en vurdering, avgjorde tingretten å lukke fengslingsmøtet.

Vanlig prosedyre er uansett at pressen har referatforbud fra fengslingsmøter, likevel valgt altså tingretten å lukke møtet for pressen.