Ber om ytterligere etterforskning mot samfunnstopp

Saken ble i august oversendt til Troms og Finnmark statsadvokatembeter for avgjørelse om det skal tas ut tiltale, men statsadvokaten sender nå saken tilbake til politiet. Det melder statsadvokat Tor Børge Nordmo i en pressemelding.

Politiet avsluttet i midten av juli den nærmere syv måneder lange etterforskningen mot samfunnstoppen.

Ettersom strafferammen for siktelsen er på mer enn seks års fengsel, er det statsadvokaten som tar stilling til om det skal tas ut tiltale i saken, ikke politiet. Fristen for svar er normalt sett 30 dager fra politiets innstilling er mottatt.

Trenger avklaringer

Statsadvokaten har nå kommet til at det må foretas enkelte avklaringer i saken før den kan påtaleavgjøres, og har dermed returnert den til Troms politidistrikt for videre etterforsking.

– Det er ikke noe dramatikk i dette, men det handler om at man ønsker å ha en godt nok opplyst sak før man tar en påtaleavgjørelse. Dette er ikke en kritikk av etterforskingen, den er god og grundig, og det er mye arbeid gjort på kort tid, sier Nordmo til iTromsø, og legger til:

– Videre er det bedt om sakkyndig undersøkelse av en de fornærmede og at det skal tas et avsluttende avhør. Det hadde man sett for seg at det skulle skje før, men det lot seg ikke gjøre, og da ønsker vi ikke å ta en påtaleavgjørelse før det er gjort.

Skal avhøres igjen

Det skal gjennomføres et avsluttende avhør av siktede. Videre er det bedt om sakkyndig undersøkelse av en de fornærmede.

Statsadvokaten har bedt om at saken oversendes på ny innen 1. november 2018.

Samfunnstoppen ble i begynnelsen av januar pågrepet og siktet for å ha utnyttet sin posisjon til å skaffe seg sex. Siktelsen ble senere utvidet til å omfatte utnyttelse av mindreårige i særlig sårbare situasjoner. Så langt har tre menn, alle med bakgrunn som flyktninger, status som fornærmede i saken.

Mannen ble løslatt fra varetekt i februar. Han erkjenner ikke straffskyld.