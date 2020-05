Dette er veldig, veldig stort!

Kommentarer

At 25-åringen fra Bjarkøy nå får anerkjennelse i form av Norges viktigste musikkpris, er ikke bare vel fortjent. Vi tør å påstå at det også er på tide, hans relativt unge karriere til tross. I fjor måtte han gå tomhendt hjem fra Chateu Neuf etter å ha vært nominert i klassene Årets låt og Årets gjennombrudd og Gramostipend, og tidligere denne uken måtte han som nominert konstatere at det ble Sigrid som stakk av med prisen i kategorien Årets popartist. Ikke at det på noe slags vis er et nederlag å «tape» for Norges kanskje største artist for tiden. Det bare viser bare hvor høyt oppe på pop-himmelen vårt lokale stjerneskudd har kommet - og hvor fortjent denne anerkjennelsen er. Bare så synd at han ikke fikk kjenne på applausen og hyllesten fra drøye 1.000 mennesker i salen, slik som det vanligvis er.

«Lay by me», som altså ble årets låt, har alene 64 millioner avspillinger på Spotify. Og at den handler om Rubens avdøde far Trond Markussen, tidligere Bjarkøy-ordfører og mangeårig skipper på ambulansebåten «Øyfart», gir sønnens bragd en ny lokal dimensjon og en sterk emosjonell koloritt.

Hver måned kan Ruben fra Bjarkøy i Harstad smykke seg med å ha nærmere fem millioner lyttere på den populære strømmetjenesten. Ingen andre fra vår region – og med et mikroskopisk forbehold tør vi inkludere hele Nord-Norge – er i nærheten av tilsvarende lyttertall.

Med årets bragd har Ruben skrevet, spilt og sunget seg inn i et godt selskap med noen ytterst få andre fra vår region som har blitt denne prisen til del. I 2005 fikk Marthe Valle prisen for beste nykommer. Fem år tidligere fikk Ola Bremnes prisen i kategorien Viser og viserock sammen med søsknene Kari og Lars. I 2006 fikk sistnevnte en Spellemann i kategorien Viser, og i 2009 og 2011 fikk Tonje Unstad fra Evenes prisen for henholdsvis Visesang og Årets barneplate. Også dette taler sitt tydelige språk om hvor stor prestasjon vi ble stolte vitner til denne lørdagskvelden i koronaåret 2020.

– Kødde du, æ e i sjokk, det føles skikkelig bra, sa Ruben da han lørdag kveld ble tatt på senga under NRKs alternative Spellemannpris-sending. For et harstadsamfunn som heier på våre lokale artister, er følelsen eksakt den samme: Dette føles skikkelig bra.