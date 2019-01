Om å snu det uunngåelige

Muligheten er der for at klimaendringene ikke er menneskeskapte, men alle bevis taler imot.

Kommentarer

Bjørne Kvernmos rapport om klimaendringene i Arktis tegner et grimt, men dessverre ikke lenger overraskende, bilde av klimaendringene.

«Det er ingen grunn til å tvile. Jeg har fulgt klimaskiftet med egne øyne», sier den garvede selskuteskipperen til Altaposten. Endrede rammevilkår har allerede fått dramatiske konsekvenser for selen han har fangstet på i en årrekke.

Muligheten er der for at klimaendringene ikke er menneskeskapte, men alle bevis taler imot. Vitenskapsmiljøenes konsensus – bestående av et utall forskere fra alle verdenshjørner – er ikke til å ta feil av. Den voldsomme økningen av særlig CO₂ og metan i atmosfæren fra tidspunktet da vi begynte å brenne kull for å drive våre maskiner, fremstår uomtvistelig som synderen.

Nå har kloden vært mye varmere enn i dag, om du går langt nok tilbake i tid. Vi hadde til og med en kortere varmeperiode i vikingtiden. Verden gikk ikke under da, og den kommer ikke til å gå under når temperaturen igjen stiger. Men i motsetning til vikingene står vi overfor et økonomisk mareritt, der kystbyer som havner dels under vann bare er forbokstaven.

Særlig ille er det når matproduksjonen og tilgangen på vann rammes. Hetebølger og tørkeperioder tvinger allerede i dag millioner av mennesker til å flytte på seg til nye områder. «Klimamigrantene» vil det bare bli flere av i tiårene som kommer, med mindre vi klarer å snu utviklingen.

Men alt er ikke helsvart. Vi har løst globale klimautfordringer tidligere. Da ozonhullet over polene vokste og den største synderen viste seg å være klor-fluor-karbon-gasser (KFK) tok verden aktivt grep.

Plastproblematikken ble for alvor løftet inn på arenaen i løpet av 2018. Naturmangfold har fått et økt fokus. «Folk flest» foretrekker grønnere alternativer, og den samlede forbrukermakten har fått flere selskap til å ta grep. Vi ser en økt satsing på fornybar energi. Togradersmålet i Parisavtalen synes vanskelig å nå, men på tampen av 2018 så vi positive tendenser. Ikke minst under klimatoppmøtet i polske Katowice.

Mange har valgt å tro på at vi har deler av skylda, og at vi også kan gjøre noe, mens andre fortsatt sitter med en holdning om at klimaendringene ikke er menneskeskapte og at ingenting vi gjør kan endre det uunngåelige. Veddemålet ligger der. I potten ligger vår felles fremtid.

«Det kan sikkert diskuteres hva som er menneskeskapt, men har vi råd til å bagatellisere? Er det klokt å gamble når det er tre grader varmere i Grønlandshavet», spør Bjørne Kvernmo. Nei og nei, mener vi.