Om å stoppe opp og tenke seg litt om

Kommentarer

Kong Harald har i ettertid av sin nyttårstale høstet mye ros. Det er fortjent.

– Det er vi som gjennom vår adferd formidler hva som er greit. Derfor må vi oppføre oss ordentlig mot hverandre. Vi må snakke om og til hverandre på en måte som vi ønsker at barna våre skal ta med seg videre gjennom livet. Da må vi av og til tenke oss godt om.

Disse ordene ble uttalt av Kong Harald i hans årvisse nyttårstale, sendt på NRK på nyttårsaften. Kongen har fått mye ros for sin tale, og han skal få mer. For hans påminnelse er usedvanlig viktig.

Vi som er voksne må vokte oss vel for ikke å bli dårlige forbilder, både i muntlig og skriftlig form. Ordtaket om at små gryter også har ører, gjelder like mye i dag som før.

Og det er lett å være enig også med avgått leder for Norsk Redaktørforening, tidligere redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle. Han uttalte i etterkant av talen at det er trist at det skal være nødvendig at kongen trenger å si det, for det bør være selvsagt.

Vi har flere ganger benyttet lederplassen her til å advare mot den utviklinga som er i det offentlige ordskiftet, og da særlig på sosiale medier. Dessverre har lite skjedd.

Fortsatt bruker tilsynelatende oppegående, voksne mennesker et skriftlig språk som ville medført at de måtte vasket munnen med såpe om de hadde sagt det samme til sin mor.

Det virker som om man fullstendig glemmer at sosiale medier er åpne. Selv de som angivelig er lukket, er de som oftest lett tilgjengelig. Og om de nå var aldri så lukket, er det ingen unnskyldning dersom man går over streken.

Det er en slik påminnelse kong Harald ga oss. Samtidig som den aldrende kongen også minnet om at vi kan spre det gode med mer enn bare ord. «Ditt smil kan gjøre en forskjell. Dine handlinger kan utløse nye, gode handlinger.» Også dette er ord som er viktige å legge seg på minnet.

Vi må av og til tenke oss godt om, sa altså kongen. Så kunne han også lagt til at vi bør ta oss litt bedre tid. Å vente litt før man både skriver og publiserer, er et triks langt flere burde ta i bruk. Det er sannsynlig at alle hadde tjent på det.