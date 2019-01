Kraftkost av Vahl

Ved inngangen til et nytt og ubrukt år, er det likevel lov å håpe at 2019 byr på et gjennombrudd.

Kommentarer

Vahls forholdsvis ufiltrerte innlegg på sentrumsbutikkenes interne facebook-gruppe, ble åpenbart julekost i kraftigste laget for flere av hans næringsdrivende kolleger. Å bli kritisert for å ha stengte dører 3. juledag, ble av mange oppfattet som et slag under beltestedet. Og bedre ble det ikke av at ordfører, og flere med henne, blandet seg oppi det som mange altså mener må være opp til den enkelte.

Som fri og enkeltstående bedrift, uten kjøpesentertilknytning, er det selvsagt innehavers privilegium selv å bestemme sine åpningstider. Men det må likevel ikke komme som noen stor overraskelse at det blir lagt merke til - og kritisert - når butikken er mørk, og dørene låst på en dag som dette.

Like lite kan man tillate seg å være forbauset eller indignert over at den i utgangspunktet interne diskusjonen får offentlighetens lys kastet over seg. Den er nemlig i kjernen av den debatten som ikke minst næringslivet og «sentrumskameratene» selv har etterlyst flerfoldige ganger: Hvordan skape et attraktivt og levende sentrum i konkurranse/samhandling med kjøpesenter i og utenfor bykjernen?

For dette handler ikke om hvorvidt det er vel fortjent med en fridag, eller ei. Det er i så fall en håpløs avsporing. Dette dreier seg mest av alt om å kunne se seg selv og sin virksomhet som en viktig del av et større bilde. Å se at sentrum i realiteten er et kjøpesenter, der kafeer og ulike forretninger står i et gjensidig avhengighetsforhold for å skape en attraktiv og mangfoldig butikkmiks.

Men da er det også avgjørende at man klarer å enes om å ha åpent noenlunde samtidig. Og klarer man ikke det, må man heller ikke la seg sjokkere over at kundene velger bort sentrum. Valg og beslutninger får som regel konsekvenser, uansett hvor urettferdig det måtte føles.

Romjulens opphetede meningsutveksling er dessverre ett av flere eksempler på at samarbeid i sentrum er en krevende øvelse. Ved inngangen til et nytt og ubrukt år, er det likevel lov å håpe at 2019 byr på et gjennombrudd.