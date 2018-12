Noe må gjøres! Ja, men hva - og av hvem?

Kommentarer

Rett som det er – ganske ofte faktisk – får man en følelse av at livet går i sirkel, og at historien gjentar seg. Nå er vi der igjen.

«Lav folkevekst: – Noe må gjøres», sto det å lese på ht.no og i Harstad Tidende i kjølvannet av at konserndirektør Lasse Hagerupsen i Sparebanken Nord-Norge presenterte det etter hvert så velkjente konjunkturbarometeret. Barometeret som måler trykket, eller pulsen om du vil, i lokalsamfunnet, regionen og landsdelen.

For Harstads del er dette alt annet enn hyggelig lesning, og Hagerupsen er oppriktig bekymret over det virkelighetsbildet han selv beskriver. Sammenlignet med ti andre nordnorske kommuner, har Harstad den laveste veksten med kun fem prosent de siste sytten årene. Vi blir grundig slått av Tromsø, Alta, Bodø, Hammerfest og Sortland som alle har vokst mer enn 10 prosent i samme periode, går det frem av tallene.

Noe må gjøres! Ja, vi har hørt den før. Akkurat det samme sa man i 2002 da Harstad var i bakrus etter gullalderen på -90-tallet. Den gang ble det nedsatt en ressursgruppe på 14 menn og fire kvinner fra næringsliv, byråkrati og politikk. Mandatet var å finne opp kruttet, men når sant skal sies, smalt det vel aldri. I alle fall ikke særlig høyt.

«Noe må gjøres!». Jo da, og noe har da også blitt gjort. I 2002 stilte man seg nærmest i kø bak et «vedtak» om at Harstad skulle ha 30.000 innbyggere innen 2015, og i 2016 kunne ordføreren fortelle at Harstad skulle bli Norges mest attraktive by i 2021.

Dette er ikke ment som en raljering over to offensive utspill som hver for seg har mye godt i seg. Men det hjelper så lite å gjøre vedtak, dersom det ikke forankres i planer og et kollektivt engasjement. Narvik vil ha alpin-VM i 2027, og fikk en hel by og region med seg. OL i Tromsø 2018 hadde samme effekt. Harstad har ikke klart det ennå. Hvorfor ikke?

«Noe må gjøres!». Og samarbeid er en viktig faktor for å lykkes, poengterer Hagerupsen, og her berører han sakens kjerne. Man kan si hva man vil, men «dra lasset i lag»-holdningen har åpenbart bedre kår i noen av våre nabobyer. Hvordan skal man ellers tolke det faktum at det i Harstad viser seg vanskelig å etablere et sentrumsselskap som skal ivareta næringsliv og gårdeiere i sentrumskjernen? Og hvorfor skal man i en småby som Harstad ha to næringslivsnettverk? Her er det bare å slå sammen Harstadregionens Næringsforening og Harstad Profileringspool, jo før, jo heller. Man kan si mye om sosiale medier, men det er likevel et samfunnsspeil som på sin måte virker som et konjunkturbarometer. Harstadværingens evne og lyst til å heie frem dem som befinner seg ørlite utenfor ens egen sfære, er ikke spesielt utpreget på Facebook. Er det i frykt for at ens egen posisjon og egne prosjekter skal «rammes»? Og er det av samme grunn at nye, i utgangspunktet spenstige ideer blir skutt ned før de i realiteten har fått sjansen? Eller er det fordi de kommer fra noen som står utenfor en indre krets? Dette er ikke påstander. Det er refleksjoner og spørsmål som vi alle kan ha godt av å stille oss – og ikke minst anstrenge oss for å besvare – av hensyn til harstadbyens ve, vel og fremtid.

I en erkjennelse av at livet går i sirkel, og at historien gjentar seg, tillater jeg meg å bringe til torgs et gammelt forslag om å etablere en ny ressursgruppe, primært bestående av unge kvinner og menn som har en klar formening om hva som må til for at Harstad skal oppfylle sin visjon om å være attraktiv. De vet best hvor skoen trykker, som har den på. Og hva med å ansette en idéminister, eller aller helst en byutvikler som gis nødvendig tid og rom til å drive med byplanlegging, godt forankret i fagkompetanse.

«Noe må gjøres!». Ja, men da må oppgavene adresseres, og alle må vi ta i et tak. For hvis vi skal vente på «noen», vil historien garantert gjenta seg.