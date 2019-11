Endelig er idrettstoppene kvitt brysomme Knut

meninger

Helt siden 1997 har Bjørklund vært involvert i styret i idrettskretsen i Troms. De siste elleve og et halvt årene som leder.

Lørdag var det slutt etter 22 år i idrettens tjeneste. Da ble Troms Idrettskrets nedlagt, til fordel for en felles krets sammen med Finnmark. Dermed er den 65 år gamle meldingssterke lederprofilen historie. Og med det forsvinner en av de mest tydelige stemmene fra nord.

Mang en gang har det stormet rundt Bjørklund, oppvokst på Rasteby, der Lyngen har gått over til å bli Storfjord i Nord-Troms. Å ta alle debattene og diskusjonene, den i dag, Harstad-bosatte lederen har vært involvert i, ville krevd et eget bilag.

OL i Oslo, åpenhetssaken og verdidebatten er tre eksempler. For to år siden krevde Bjørklund daværende styreleder Tom Tvedts avgang, etter avsløringene om hvor mye penger som var brukt i Sotsji-OL. Og til slutt måtte nesten hele styret gå av, på tross av at de ønsket å fortsette.

– Jeg er mest stolt over at vi i nord fikk stoppet Oslo-OL. Hvis ikke det hadde skjedd, ville Børre Rognlien fortsatt vært president og vi hadde ikke fått noen åpenhet, sier Bjørklund selv til iTromsø.

For selv om mange gjennom årene har delt hans meninger, har det ved flere anledninger vært få som har turt å støtte den brysomme nordlendingen, annet enn i skjul.

Ikke brysom for idretten, men for ledere som helst ikke ville ha motstemmer mot for eksempel nevnte Oslo-OL. Der var Bjørklund en av de fremste røstene som målbar et sinne mot et mesterskap som ble lansert så kort tid etter at Tromsø ikke ble ansett som et bra nok alternativ.

I kulissene har mange ledd og harselert av Bjørklund – også i hans egen landsdel. Men påvirkningen han har hatt på viktige avgjørelser i norsk idrett er ikke mulig å komme utenom.

Bjørklund var i mange år en torn i øyet på idrettstopper som ville ha igjennom saker enstemmig, men ikke fikk viljen sin. Han var også den Harstad Tidende, Nordlys, iTromsø og andre nordnorske aviser ringte når de ville ha klar tale om hva som egentlig foregikk i idrettens kulisser.

Men først da VG satte søkelys på åpenhet i idretten i 2016 nådde Bjørklund et nasjonalt publikum. Han ble jevnlig intervjuet av Norges største avis som en av de få som snakket ledelsen imot.

Seinest før helga var han på banen i VG, i likhet med nordnorske aviser, med sitt siste kontroversielle utspill. Han reagerte på at idrettsforbundet hadde sendt et brev der det ble forventet at alle skulle stemme for en felles krets bestående av Troms og Finnmark fordi idrettstinget hadde bestemt det.

– Hinsides demokrati, fyrte Bjørklund løs til iTromsø fredag. For Bjørklund ønsket å kunne stemme for utsettelse av sammenslåingen fordi fylkene igjen kan bli splittet etter stortingsvalget i 2021.

Selv hadde Bjørklund tidligere i høst åpnet for å være leder i den nye kretsen som strekker seg fra Hinnøya i sørvest til Vardø i nordøst. Men også internt i nord har han vært omstridt. Allerede i 2017 ville valgkomiteen ha ham ut. Den gang lyktes de ikke, og et benkeforslag sørget for gjenvalg.

Men denne gangen kom det ingen benkeforslag. Etter det iTromsø er kjent med, ønsket flere i salen å foreslå Bjørklund som leder, men han hadde selv satt en stopper for det på oppløpssiden.

Lederprofilens siste grep var å få igjennom at den nye kretsens logo skal være både på norsk, samisk og kvensk, en liten, men viktig, sak når det gjelder å inkludere alle i nord.

I stedet er det Geir Knutsen fra Båtsfjord som tar ledervervet for den gedigne idrettskretsen. Han har litt av en jobb å gjøre for å følge opp Bjørklunds kontroversielle uttalelser.

Det er selvsagt ikke noe poeng i å være uenig bare for prinsippets del. Men det farligste er når alle er enige i en organisasjon. Her har Knut Bjørklund brøytet vei for sine etterfølgere.

På vei hjem fra idrettstinget tok han taxi til flyplassen sammen med nåværende idrettspresident Berit Kjøll. Hun ble bedt om å sende en hilsen til alle Knuts «venner» på forbundskontorene i Oslo.

Mange av dem puster nok lettet ut. Knut Bjørklund er historie i norsk idrettsledelse – inntil videre.