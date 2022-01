Meninger

Tirsdag 17. desember 2021 vedtok regjeringenes med SV som pådriver at den nye nettleiemodellen ikke skal innføres.

Alle de største nettselskapene annonserer nå at de tar dette ad notam og lar være å starte nyordningen.

Da skulle den ballen vært lagt død, men akk!

Til tross for regjeringens støttespiller SVs sterke protester åpner AP allikevel for at ordningen kan innføres siden den ligger innenfor regelverket.

Noen nettselskaper hevdet så at siden de i sine systemer hadde forberedt nyordningen,var det teknisk umulig/vanskelig å reversere.

Dette viste seg raskt å være usant.

De største aktørene med Elvia i front (900.000 kunder) har reversert sine systemer, og kjører fortsatt den gamle ordningen.

Informasjon fra HLK om denne «TIMESREGELEN» blir meg for første gang meddelt per SMS 16. desember 2021, men da har vårt lokale nettselskap drevet med denne ordningen i nesten et helt år, uten at deres kunder på en lettfattelig måte har blitt orientert.

I god tro har de fleste av oss for eksempel laget middag på tre kokeplater, kjørt oppvaskmaskin, tørketrommel surrer og går mens et av barna tar en «tenåringsdusj», mens el-bilen står på lading.

Alt dette, og kanskje mere til, i samme tidsrom.

Konsekvensen blir da i denne måneden en skyhøy nettleie, selv om familien normalt ikke er i nærheten av et slikt strømforbruk innenfor en time resten av måneden.

Jeg går gjennom fjorårets månedsregninger, og ser da at mitt strømforbruk kun i to av tolv måneder er knapt høyere enn nettleien.

Her er fire eksempler:

Mars: kr. 324,01 Nettleie: kr. 874,51

April : kr. 324,12 Nettleie kr. 842,18

Mai : kr. 387,37. Nettleie kr. 701,76

Juni : kr. 692,24. Nettleie kr. 692,24

Det koster altså mye å frakte det beskjedne strømforbruket jag hadde i disse månedene.

Jeg har i mange år valgt andre strømtilbydere enn HLK, siden de aldri har vært blant de billigste. Dette har jeg spart mye penger på.

Dessverre er det umulig å velge bort den lokale nettleverandøren.

Har heller ikke noe større tro på at den nåværende regjeringen hverken har guts, evne eller lyst til å gjøre noe mer med nettleieproblematikken.

Kanskje kan statsministerens Høyre-gen slå inn og være til hjelp?

Jonas var jo Høyre-velger og Kåre Willoch-fan inntil han i 36-årsalderen vinglet seg over til Arbeiderpartiet.

Man kan da håpe.