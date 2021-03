Satsing på skoler og barnehagers uteområde

Meninger

Utvalg for oppvekst og kultur behandlet torsdag 4. mars sak om forbedring av skolenes og barnehagenes uteområder. Ei svært viktig sak. En påfølgende avisartikkel hadde overskriften:" Vil bruke 9,5 millioner på å ruste opp uteområder, ble nedstemt! " Illustrert med et pent bilde av Høyres Rune Stenstrøm. Overskrifta er korrekt , men artikkelen sier ingen ting om hvorfor dette forslaget ikke fikk flertall - og hva det politiske flertallet faktisk vil gjennomføre.

Et enstemmig utvalg og et enstemmig kommunestyre ba høsten 2020 om en oversikt over behovet for forbedringstiltak for skoler og barnehagers uteområder. Posisjonspartiene (AP, SP, SV, KrF og V) hadde til hensikt å satse på aktuelle tiltak allerede i budsjett for 2021.