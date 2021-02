Gratulerer med morsdagen!

Meninger

Vi håper virkelig du blir feiret nå på søndag. Med en kopp kaffe på senga, kort og noen tegninger. Kanskje kake eller blomster?

Det fortjener du.

For i året som har gått, har barna dine trengt deg mer enn noen gang.

Alt på hjemmebane

Stengte skoler, stengte idrettshaller, avlyste korøvelser og bursdager som ble utsatt og utsatt helt til det var tid for å feire den neste. Vennegjenger som har møttes ute, fordi de ikke ville dele seg i alt annet enn passende kohorter. Besteforeldre som legger kinnet inntil mobilkameraet for en klem.

Pandemien har ikke gjort det greit å være barn. Men jaggu har det ikke vært så enkelt å være voksen, heller. Hjemmekontor, hjemmeskole og hjemmebarnehage. Bare avløst av hjemmelek, hjemmetrening og hjemmeferie.

For mange også permitteringer og økonomisk uro.

Det ikke alltid så lett å vise omsorg når du kjenner at du hadde trengt litt selv, også.

Men det er helt avgjørende at du har greid det likevel.

Omsorgseffekten

15. februar presenter SOS-barnebyer rapporten «The power of caregiving». Her vises verdien av god omsorg for barnas psykiske helse i utvalgte afrikanske land. Ifølge FN vil psykiske helseplager være den fremste årsaken til sykdom og dødelighet verden over innen 2030. Pandemien har bare gjort det verre.

Flere barn skulle derfor hatt noen som deg. Vi møter mange av dem, og gjør vårt aller beste for å fylle de skoene foreldrene deres skulle gått i.

Omsorgseffekten både psykisk og fysisk helse, og på tvers av landegrenser. Vit derfor at alle de skolisseknutene og sangene, latteren og leken, tårene og tålmodighetsprøvene; de utgjør en forskjell.

Så tusen takk – og gratulerer med dagen!

(PS: Kjenner du en mamma som kanskje ikke leser dette selv? Gi henne en god klem – både fra deg og oss.)