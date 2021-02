SV og private barnehager

Meninger

Samtidig lager han et typisk FrP-eventyr ved å påstå at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har vært motstandere av private barnehager.

Enten har Eivind Stene dårlig hukommelse- eller så vil han ikke huske. Det er grunn til å minne om at vi fra 2003 og årene deretter har hatt et enormt løft i barnehagesektoren. Barnehagetilbud er blitt en virkelighet for alle som ønsker det. Slik var det ikke før 2003 da Kristin Halvorsen fra SV igangsatte den store barnehagereformen.

Det ble et forlik på Stortinget om gjennomføringen av et stort løft for alle familier som lenge hadde slitt med mangel på barnehagetilbud. Det ble også et stort løft med tanke på å gi mange kvinner en mulighet for å kunne delta i arbeidslivet. Denne viktige reformen er SV svært stolt over å ha tatt initiativet til. Det var - og er fortsatt, Kristin halvorsen og SV sin reform. Og reformen hadde aldri latt seg gjennomføre uien etableringen av en lang rekke private barnehager. Det understreket også SV-ministeren.

Private barnehager har vært svært viktige - og de er fortsatt viktige. Eivind Stenes påstander om at blant annet SV er motstandere av private barnehager er milevis unna sannheten, men det overrasker ike at Frp kommer med sånne eventyrfortellinger og forsøker å narre folk med dem.

Det SV faktisk er imot er at mange små og lokale private barnehager etterhvert er kjøpt opp av mangemillionærer som med sugerør rett i staskassa har blitt milliardærer med skattepenger som skulle ha vært brukt til beste for barna.

Statens finansieringsordninger av private barnehager har blitt brukt til å bygge opp enorme private formuer. Ikke fordi noen har vært arbeidssomme, men fordi ordningene for private barnehager har åpnet opp for at de som allerde sitter på formuer har kunnet overta gode lokale barnehager og brukt dem som grunnlag for voldsomme verdiøkninger i store barnehagekjeder som kun har privat profitt som målsetting. Det er et svært skadelig system som på ingen måte har familier og barn i fokus. Slike private barnehagetilbud med størst mulig fokus på profitt til noen få eiere - ofte utenfor Norges grenser, er vi sterkt imot.

Problemet er at våre felles skattepenger som skal brukes til god eldreomsorg, gode skoler og gode barnehagerr i stedet havner i lommene på noen få mangemillionærer. Det synes ikke SV er greit. Det er synd at FrP synes at penger som kunne ha vært brukt til beste for både barn og gamle heller skal havne i store private lommer. Kun fordi FrP ikke liker offentlige og kommunale tilbud som ivaretar alle like godt.